ORF-"matinee" am 21. Juli: Weltkulturerbe Neusiedler See, "Der Bettelstudent" in Mörbisch und "Hallo, Dolly!" in Bad Ischl

Außerdem: "Kulturtipps"

Der Festspielsommer läuft auf Hochtouren - und ist auch wieder Thema in der ORF-"matinee" am Sonntag, dem 21. Juli 2013, ab 9.05 Uhr in ORF 2:

Die von Clarissa Stadler präsentierte Sendung blickt - nach der einstimmenden Dokumentation "Weltkulturerbe Neusiedler See" von Romana Casata - u. a. nach Mörbisch, wo derzeit Carl Millöckers "Bettelstudent" in der wundervollen Seekulisse Saison hat. Die Dokumentation "Mörbisch in neuem Gewand - 'Der Bettelstudent' am Neusiedler See" von Karina Fibich berichtet um 9.35 Uhr über die Produktion und die Änderungen unter der neuen Intendanz von Kammersängerin Dagmar Schellenberger. Von Mörbisch geht es dann um 10.00 Uhr nach Bad Ischl zum Lehár Festival: In einer neuen Folge der Reihe "Serafin on tour" besucht Publikumsliebling und langjähriger Mörbisch-Intendant Harald Serafin die Musicalproduktion "Hallo, Dolly!". Die beliebten wöchentlichen "Kulturtipps" beschließen die "matinee" (10.10 Uhr).

"Weltkulturerbe Neusiedler See" (9.05 Uhr)

Der Neusiedler See, ein noch verhältnismäßig junger Steppensee, ist erst vor etwa 13.000 Jahren entstanden. Im äußersten Osten Österreichs, dem Burgenland, und staatenübergreifend zu einem kleinen Teil in Ungarn gelegen, ist er der größte See Österreichs. 2001 wurde der Neusiedler See mit dem Prädikat UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnet.

Im Winter verwandelt sich der für seinen Vogelreichtum und den einzigartigen Schilfgürtel bekannte See in Mitteleuropas größten Eislaufplatz. Jedes Frühjahr finden sich die Störche nach ihrer Rückkehr aus dem Süden rund um den See ein und im Sommer prägen Segelboote und Wassersportler das Bild. Mit seinen Festivals und der zukunftsorientierten Weinwirtschaft in einem der ältesten Weinbaugebiete der Welt hat sich das Gebiet um den Neusiedler See auch zu einem wichtigen Treffpunkt für Kultur und Tourismuswirtschaft entwickelt.

"Mörbisch in neuem Gewand - 'Der Bettelstudent' am Neusiedler See" (9.35 Uhr)

Ganz im Zeichen umfangreicher Neuerungen präsentieren die Seefestspiele Mörbisch im Sommer 2013 eine neu gestaltete Seebühne. Publikumsbereiche und Orchestergraben wurden aufwendig umgebaut. Kammersängerin Dagmar Schellenberger setzt in ihrer ersten Saison als neue Intendantin der Seefestspiele mit Carl Millöckers "Der Bettelstudent" auf bewährte Operette. Ein Rundgang durch die Räumlichkeiten und das Freigelände, Gespräche mit der Intendantin, den Künstlern und den Technikern geben Einblick in das Entstehen der heurigen Produktion. Gestalterin Karina Fibich fängt in dieser Dokumentation die Atmosphäre hinter der Bühne, die Freude und die Anspannung während der Proben und in den Pausen ein.

"Serafin on tour: Lehár Festival Bad Ischl" (10.00 Uhr)

Beim Lehár Festival in Bad Ischl entdeckt Prof. Harald Serafin eine Rolle, die früher auch er mit Verve und einem Schuss Selbstironie herrlich hätte auf die Bühne bringen können: den reichen Ladenbesitzer Horace Vandergelder aus "Hello, Dolly!".

In der deutschen Version kommt das temporeiche Musical erstmals in Bad Ischl heraus. Die zündende Musik von Jerry Herman spornt nicht nur die Darsteller Ann Mandrella, Kurt Schreibmayer, Boris Pfeifer, Caroline Vasicek und Iva Mihanovic an. Der berühmteste Song aus dem Musical "Hallo, Dolly!" bringt auch Harald Serafin ganz schön "auf Touren". Gestaltung: Christian Reichhold.

"Kulturtipps" (10.10 Uhr)

Die aktuellen "Kulturtipps" geben einen Ausblick auf die Höhepunkte der diesjährigen Salzburger Festspiele, berichten über das Ende Juli stattfindende Popfest am Wiener Karlsplatz und zeigen erste Eindrücke eines grandiosen neuen italienischen Films "La grande bellezza" - Die große Schönheit", eine Komödie von Paolo Sorrentino mit Toni Servillo, Carlo Verdone u. a.

