Jank zu Mariahilfer Straße Neu: Entscheidung der Stadt kommt zu spät

Unternehmen haben nur mehr ein Monat Zeit, um Lieferrouten neu zu organisieren - WK Wien fordert Beibehaltung der Querungen - Kritik, dass Kriterien für Evaluierung fehlen

Wien (OTS) - Satte zwei Monate hat sich die Stadt Wien Zeit gelassen, um eine Entscheidung über das neue Verkehrskonzept rund um den Probebetrieb auf der Mariahilfer Straße zu treffen. Und das, obwohl davon der gesamte Wirtschaftsverkehr in Wien betroffen ist - ganz besonders aber die 9.000 Unternehmen in den Bezirken Neubau und Mariahilf. Diesen bleibt nur mehr knapp ein Monat, um ihre komplexen Lieferkonzepte an die künftigen Lieferzeiten und -zonen anzupassen und mit ihren Zustellern abzustimmen, obwohl massive Änderungen bevorstehen. Zusätzlich war aufgrund der zahlreichen Einsprüche, die die Wirtschaftskammer Wien, die Bezirke sowie weitere Institutionen bereits Mitte Mai offiziell deponiert hatten, bis heute überhaupt nicht abzusehen, wie der Probebetrieb schließlich ablaufen wird.

"Lebensader für die größte Einkaufsstraße Österreichs ist das funktionierende Liefersystem, das nun gänzlich geändert werden muss. Die Unternehmen müssen allein auf der Mariahilfer Straße mehrere hundert Zustellvorgänge pro Tag neu planen und in einem wesentlich verkürzten Zeitfenster unterbringen. Während die Stadt sich mehrere Monate bis zur Entscheidung über die Neuerungen Zeit gelassen hat, bleibt den Unternehmen nur mehr ein Monat für die Neuplanung und Umstellung ihrer Lieferkonzepte", sagt Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien. Zusätzlich sehen die Neuerungen Verkehrsberuhigungen in den Seiten- und Nebenlagen vor - auch durch die Verengung von Straßenradien. "Wer bisher größere Lieferfahrzeuge eingesetzt hat, muss künftig auf kleinere KFZ umstellen. Das bedeutet zusätzlichen Aufwand, höhere Kosten, längere Lieferzeiten und mehr Fahrten. Das kann nicht im Sinne eines vernünftigen Verkehrskonzepts sein", so Jank.

WK Wien vermisst klare Kriterien für Evaluierungsphase

Kritisch äußert sich Jank auch zur kompletten Streichung der Querungsmöglichkeiten. Verkehrsexperten haben errechnet, dass der Wegfall der Querungen im Schnitt um 60 Prozent längere Fahrtwege und -zeiten bringt sowie eine Verlagerung des Verkehrs in die Bereiche rund um die Mariahilfer Straße.

Schließlich vermisst Jank im heute präsentierten Ablaufplan zur "Mariahilfer Straße Neu" eine klare Aussage zu Dauer und Evaluierung des Probebetriebs: "Niemand weiß, wie lange die Probephase dauert oder nach welchen Kriterien die versprochene Evaluierung durchgeführt wird bzw. wer dazu eingebunden wird. Es entsteht der Eindruck, dass die Stadt Wien hier etwas umsetzt, ohne sich über die Folgen für die Betroffenen im Klaren zu sein."

