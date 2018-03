FPÖ-Schratter: Kaiser soll Wort halten! Bei Anklage Rücktritt!

In Interviews keinen neuen Spielraum herbeireden

Klagenfurt (OTS) - "Jetzt wenn es in der Affäre um Aufträge an die einstige SPÖ-eigene Agentur "Top Team Werbe GmbH" eng für ihn wird, versucht Kärntens SPÖ-Chef Dr. Peter Kaiser seinen Spielraum zu vergrößern. Es ist nicht zu akzeptieren, dass er bei einer allfälligen Erhebung einer Anklage nur mehr zurücktreten will, wenn dadurch die Aufgaben eines Landeshauptmannes beeinträchtigt würden", betont die Landesparteisekretärin der Kärntner Freiheitlichen Mag. Nina Schratter.

Kaiser ist beim Wort zu nehmen. Vor Amtsantritt habe er klar gesagt, dass er bei einer Anklageerhebung sofort zurücktritt. "Daran ist er zu messen. Wenn jetzt eine Anklageerhebung aufgrund belastender Zeugenaussagen in Beurteilung ist, kann er diesen Standpunkt nicht verändern - dadurch wird er unglaubwürdig", betont Schratter.

Im Übrigen bestätigen die jüngsten Enthüllungen in dieser Causa, dass die damalige Sachverhaltsdarstellung der Landesregierung an die Staatsanwaltschaft vollkommen zu Recht erfolgt ist. Die Fakten widerlegen die Ausflüchte von Kaiser ("nur ein Politikum"). Auch LHStv. Dr. Gabriele Schaunig-Kandut, die ja in der "Top Team-Zeit" SPÖ-Vorsitzende war, müsse bei Anklageerhebung die notwendige Konsequenz ziehen, erklärt Schratter.

