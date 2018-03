Karas besorgt über Entwicklung in Tschechien

Vizepräsident des EP und Außenausschussvorsitzender Brok fordern gemeinsam EU-Kommission zu rascher Prüfung auf

16. Juli 2013 (ÖVP-PD) Der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas, ist besorgt über die Entwicklung in Tschechien:

"Regierungen sind den Parlamenten gegenüber verantwortlich. Eine Regierungsbildung, die keine Mehrheit im Parlament hat, trägt nicht zur Stabilität in Tschechien bei und kommt einer Missachtung der Prinzipien des Lissabon-Vertrags gleich", so Karas heute in Brüssel. ****

Der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses des EU-Parlaments, Elmar Brok, und Karas fordern daher gemeinsam die Europäische Kommission auf, rasch zu überprüfen, ob die Regierungsbildung in Tschechien ein Verstoß gegen die Grundwerte der EU ist. "Die Kommission als Hüterin der Verträge muss prüfen", so Karas und Brok.

Die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien und grundlegender europäischer Werte müsse unabhängig von Land und Parteizugehörigkeit überprüft und durchgesetzt werden, so Karas.

