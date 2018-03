Walser: Verbesserungen für alle LehrerInnen sind ein Muss

Grüne erleichtert, aber auch skeptisch über angeblichen Befreiungsschlag vom "Kaugummi Lehrerdienstrecht"

Wien (OTS) - "Ich bin gespannt auf das Kleingedruckte", zeigt sich Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen, in Bezug auf den gestrigen angeblichen Durchbruch beim Lehrerdienstrecht vorerst skeptisch, "aber wenn es wirklich einen Durchbruch gegeben hat, ist das eine positive Überraschung und ein Befreiungschlag". "Allerdings", so merkt Walser kritisch an, "ist es der gefühlt 25. Durchbruch in der 31. Verhandlungsrunde, denn diese Verhandlungen ziehen sich wie ein langer Kaugummi durch die letzten zehn Jahre".

"Es muss für alle Lehrerinnen und Lehrern klare Verbesserungen geben. Es darf keine Gruppe auf der Strecke bleiben", fordert Walser. Vor allem verlangt Walser ein eigenes Dienstrecht für die Sekundarstufe 1. "Gleiche Arbeit bei künftig gleicher Ausbildung in der Gemeinsamen Schule der 10- bis 14-Jährigen muss gleich entlohnt werden", sagt Walser.

