ASFINAG: A 4 Richtung Wien bei Bruck/Leitha West nach Lkw-Unfall gesperrt

Wien (OTS) - Aus noch ungeklärter Ursache hat sich gegen 11:30 Uhr ein Unfall zwischen drei Lkw auf der A 4 Ost Autobahn ereignet. Die A 4 ist daher in Richtung Wien bei Bruck/Leitha gesperrt. Bei diesem Unfall wurden nach derzeitigem Wissenstand zwei Personen verletzt, die bereits geborgen wurden. Der in den Unfall verwickelte Pkw wurde nur leicht beschädigt und der Fahrer blieb unverletzt. Jene Fahrzeuge die im Unfallbereich stehen, werden zur Zeit einspurig an diesem vorbeigeführt. Pkw können über Bruck/Leitha Ost abfahren und bei Fischamend wieder auf die Ost Autobahn Richtung Wien auffahren. Lkw müssen die Dauer der Sperre auf der Autobahn abwarten. Abgestellt werden diese zwischen den Bruck/Leitha Ost und Bruck/Leitha West. Aus jetziger Sicht dauern die Fahrzeugbergungen und Säuberungsarbeiten noch rund zwei Stunden.

