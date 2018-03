Veröffentlichung des ORF-Jahres- und -Konzernabschlusses 2012

Wien (OTS) - Der ORF-Konzern sowie die ORF-Konzernmutter haben das Geschäftsjahr 2012 mit positiven EGT abgeschlossen. Der Jahresabschluss wurde von der Prüfungskommission geprüft und ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz durch den ORF-Stiftungsrat in der Plenarsitzung am 20. Juni 2013 die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 erteilt. Der ORF hat seinen Jahresabschluss lt. §§ 277 und 280 Unternehmensgesetzbuch am 16. Juli 2013 im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" veröffentlicht.

ORF und ORF-Konzern zum dritten Mal in Folge mit positivem EGT

Der ORF-Konzern schloss 2012 mit einem EGT von 12,6 Millionen Euro ab, die ORF-Mutter mit 0,5 Millionen Euro. Damit schrieben sowohl der ORF als auch der ORF-Konzern zum dritten Mal in Folge schwarze Zahlen. Der Konzernumsatz lag stabil bei rund 967 Millionen Euro (2011: 952 Millionen Euro).

Die Erlöse aus Programmentgelten stiegen auf 595,5 Millionen Euro an (inkl. 30 Mio. Euro aus der Teilrefundierung, 2011: 584,2 Mio. Euro inkl. 50 Mio. Euro Teilrefundierung). Die Werbeerlöse beliefen sich auf 210,7 Millionen Euro (2011: 216,7 Mio. Euro). Die sonstigen Umsatzerlöse des ORF betrugen 127,0 Millionen Euro (2011: 123,3 Mio. Euro).

Einsparungs- und Restrukturierungsprogramm fortgesetzt

Die positiven Daten des ORF-Jahresabschlusses sind das Resultat des umfassenden Einsparungs- und Restrukturierungsprogramms, das der ORF in den vergangenen Jahren konsequent umgesetzt hat. So wurde u. a. der Personalstand auf 3.115 Vollzeitäquivalente (VZÄ) weiter gesenkt. (2011: 3.161 VZÄ) Gegenüber dem Stand 2007 (vor Beginn der Einsparungsprogramme) hat sich der Personalstand der ständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ORF um rd. 600 VZÄ reduziert.

Rückfragen & Kontakt:

ORF-Marketing und Kommunikation

(01) 87878 - DW 12228