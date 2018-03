Im August hat Eton Institute einige kostenlose Highlights im Gepäck

Wien (OTS) - Der Sommer ist im vollen Gange - bei Eton Institute gibt es keine Sommerpause, sondern auch im August wieder einige Highlights. Das internationale Sprach- und Weiterbildungsinstitut, mit Niederlassungen in Dubai, Abu Dhabi, New York und Washington D.C., bemüht sich im Rahmen seiner Community und CSR-Initiativen, verschiedene Kulturen und Sprachen vorzustellen und dadurch Integration und kulturelle Vielfalt zu fördern.

"Eid Mubarak!" - Kostenloser arabischer Kulturabend im Eton Institute

Der derzeitige muslimische Fastenmonat Ramadan geht im Zuge des sogenannten "Eid Al Fitr" (Fest des Fastenbrechens) voraussichtlich am zweiten Augustwochenende zu Ende. Das Datum für das Fest des Fastenbrechens, Eid al-Fitr, ist jedes Jahr unterschiedlich, da es sich nach den Mond-Monaten richtet, die zwischen 29 und 30 Tage lang sind. Das Wort Eid ist ein arabisches Wort, welches Fest, Feierlichkeit und Freude bedeutet. Beim dreitägigen Fest des Fastenbrechens versammeln sich Familien, Freunde und Bekannte bei gutem Essen, vielen Geschenken und wünschen sich "Eid Mubarak", was übersetzt so viel wie ein gesegnetes Fest bedeutet.

"Der muslimische Monat des Fastens geht entweder am 08. oder 09. August, je nach Mondkalendar, zu Ende und wird von Gläubigen gebührend gefeiert! Eton Institute feiert mit und bietet am 08. August 2013 einen kostenlosen Kulturabend an. Unsere Kulturabende sind eine gute Gelegenheit, sich mit der Sprache, der Kultur und den Traditionen vertraut zu machen und damit seinen persönlichen Horizont zu erweitern. Wir freuen uns bereits über ein umfangreiches Programm und einen interessanten Abend mit hilfreichen Tipps und Infos", kommentiert Ines Danzinger, Marketing Executive bei Eton Institute.

Kostenloser Arabischer Kulturabend

Wann? Mittwoch, 08. August 2013, 18:30-20:30 Uhr

Wo? Eton Institute Filiale, Tiefer Graben 9, Mezzanin, 1010 Wien

Kosten? Kostenlos

Anmeldung unter www.eton.at oder contact @ eton.at oder 0800 989889

Im August kostenlos Japanisch lernen bei Eton Institute

Japanisch wird von über 130 Millionen Menschen gesprochen, jedoch oft als eine "kritische" Sprache eingestuft, da es mehr Nachfrage als tatsächliches Angebot der Sprache gibt. Japan ist auch heute noch eine der wichtigsten Wirtschaftsmächte der Welt und die japanische Kultur bestimmt immer wieder die aktuellsten Trends der westlichen Welt. Sei es Sushi, Origami, Manga oder Karaoke, die japanische Kultur hat auch bei uns Fuß gefasst und löst regelmäßig einen Hype aus. All diese Faktoren machen die japanische Sprache, besonders im europäischen Raum, so beliebt. Der kostenlose Kurs bei Eton Institute findet vom 05. August bis zum 22. August 2013, immer montags und donnerstags, von 17.00 bis 18.30 Uhr statt. Die Kursplätze werden nach dem First-Come-Frist-Served Prinzip vergeben, daher wird um eine möglichst baldige Anmeldung gebeten.

Dr. Eli Abi Rached, Direktor des Eton Institutes, kommentiert:

"Das Außergewöhnliche an der japanischen Sprache ist, wie verbunden die Sprache mit der japanischen Kultur ist. Man kann das eine ohne das andere nicht zur Gänze verstehen. Lernt man Japanisch, lernt man nicht nur eine neue Sprache, sondern bekommt auch eine ganz neue Perspektive der asiatischen Weltanschauung. Deshalb ist Japanisch auch so eine unglaublich begehrte Sprache. Im Gegensatz zum weit verbreiteten Glauben, ist Japanisch gar nicht so kompliziert. Die Schrift kann zwar auf den ersten Blick beängstigend wirken, besonders wegen dem großen Unterschied zur romanischen Schrift, jedoch ist die Sprache sehr logisch aufgebaut, was das Lernen natürlich erleichtert. Das Alphabet ist phonetisch konsistent, wodurch die Aussprache einfach zu meistern ist. Es zahlt sich auf jeden Fall aus, sich mit dieser Sprache vertraut zu machen".

Kostenloser Japanischkurs

Wann? 05. August - 22. August 2013, Mo & Do, 17.00-18.30 Uhr

Wo? Eton Institute, Tiefer Graben 9, Mezzanin, 1010 Wien

Kosten? Euro 5 Anmeldegebühr inkl. Lernmaterial

Anmeldung unter www.eton.at oder contact @ eton.at oder 0800 989889

Über Eton Institute:

Das internationale Sprach- und Weiterbildungszentrum bietet Sprachkurse in über 100 Sprachen, sowie LehrerInnenausbildung, Kinderkurse, Berufliche Fortbildungskurse und Firmentrainings an. Für mehr Informationen wenden Sie sich an www.eton.at, oder kontaktieren Sie das Institut unter contact @ eton.at oder 0800 989889.

