Live im ORF: Nach Holland jetzt auch ein neuer König für Belgien

"Philippe und Mathilde - das neue Königspaar" am 21. Juli ab 10.30 Uhr in ORF 2, Highlights um 22.00 Uhr

Wien (OTS) - Es ist Mittwoch, der 3. Juli, als Albert II., der König der Belgier, sich in einer Rede an sein Volk wendet. Via Fernsehen gibt der 79-jährige Regent seine Abdankung für den 21. Juli bekannt. Nachfolger wird sein ältester Sohn, der 53-jährige Kronprinz Philippe. Damit vollzieht kurz nach den benachbarten Niederlanden, bis zu 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 54 Prozent Marktanteil waren damals via ORF 2 live dabei, auch Belgien den Generationswechsel im Königshaus. ORF-Adelsexpertin Lisbeth Bischoff und "ZiB"-Redakteur Jürgen Pettinger führen unter dem Titel "Philippe und Mathilde - das neue Königspaar" am Sonntag, dem 21. Juli 2013, um 10.30 Uhr in ORF 2 das TV-Publikum durch die königlichen Feierlichkeiten. Prominente Unterstützung bekommen sie im ORF-Studio durch: Eduard Habsburg, Historiker Karl Vocelka, Bestsellerautor Georg Markus, den in der Monarchie Belgien geborenen Schauspieler Serge Falck und den Botschafter des Königreichs Belgien, Frank Recker. Direkt aus Brüssel meldet sich Sonderkorrespondentin Cornelia Primosch mit Live-Einstiegen. Um 22.00 Uhr sind die wichtigsten Szenen der Zeremonie noch einmal in einer Zusammenfassung in ORF 2 zu sehen.

König Albert II. - fast 20 Jahre lang König

König Albert II. ist mit seinen 79 Jahren der älteste Monarch, den Belgien je hatte. In Belgien will es des Weiteren die Tradition, dass ein Monarch auf dem Thron stirbt. Nur ein König stellte eine Ausnahme dar: Léopold III. Er zog sich 1951 frühzeitig zurück. Grund für seine Abdankung war sein Verhalten während des Zweiten Weltkriegs. Das Besondere an diesem Thronfolgewechsel ist, so Lisbeth Bischoff, "dass der Thronprinz Philippe schon nach dem Tod von Baudouin König werden sollte, doch dann hat sich völlig unerwartet sein Vater Albert 'vorgedrängt', um die Rolle des Königs einzunehmen."

Populäres Thronfolgerpaar

Nach dem geplanten Thronwechsel in Belgien am Nationalfeiertag, dem 21. Juli, wird das Land zwei Könige und drei Königinnen haben -jedenfalls den Titeln nach. Der scheidende König Albert II. wird künftig als "König Albert" auftreten. Auch seine Frau Königin Paola wird demnach ihren Titel behalten. Hinzu kommt das neue beim Volk sehr beliebte Königspaar, Alberts Sohn Philippe und dessen schöne Frau Mathilde. Schon seit langem bereits trägt den Titel Königin Fabiola, die Witwe des 1993 verstorbenen Königs Baudouin. Die königlichen Funktionen aber übt künftig allein Philippe aus. Er wird den Titel "König der Belgier" und nicht etwa "König von Belgien" würdig tragen. Das betont, dass die Monarchie mit dem belgischen Volk und nicht mit territorialen Machtansprüchen verbunden ist.

Krönung barrierefrei und im Internet

Für gehörbehinderte Zuseherinnen und Zuseher wird die ORF-Live-Übertragung und die abendliche Zusammenfassung auf TELETEXT-Seite 777 untertitelt. Die Live-Strecke wird zusätzlich für Sehbehinderte audiokommentiert.

Live und on demand sind die beiden Sendungen zusätzlich via ORF-TVthek zu sehen.

