Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Für die erste Etappe 2013 des Dachsanierungsprojektes in Stift Göttweig wurde ein Finanzierungsbeitrag in der Höhe von 250.000 Euro vergeben.

Die Epo-Film Produktionsges.m.b.H erhält zur Herstellung des Fernsehspielfilmes "Polt 5" einen Finanzierungsbeitrag in der Höhe von 150.000 Euro.

Der Interspot Film GmbH werden zur Herstellung der Universum-Dokumentation "Carnuntum - das Comeback" 100.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Die Ulrich Seidl Filmproduktion GmbH erhält für den Kinospielfilm "Ich seh, ich seh" einen Finanzierungsbeitrag in der Höhe von 150.000 Euro.

Der Eclypse Filmpartner GmbH werden zur Herstellung des Fernsehspielfilmes "Die Seelen im Feuer" 130.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Der Fördervertrag zwischen der Fossilienwelt GmbH und dem Land Niederösterreich wurde genehmigt.

Der Verein "Art Carnuntum" erhält für die Durchführung des Festivals im Jahr 2013 einen Finanzierungsbeitrag von 155.000 Euro.

Für die Angliederung des Instituts für Integrierte Sensorsysteme (IISS) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften an die Donau Universität Krems wurde ein Förderbeitrag seitens des Landes Niederösterreich in der Höhe von insgesamt 1.005.431 Euro für die Jahre 2013, 2014 und 2015 bewilligt.

Weiters wurde beschlossen, der Stadtgemeinde Retz für das Projekt "Vereinssaal im historischen Rathaus" im Rahmen der Stadterneuerungsaktion des Landes NÖ eine Förderung in der Höhe von 100.000 Euro aus Mitteln der NÖ Stadterneuerung zu gewähren. Zusätzlich zu dieser Förderung wurde beschlossen, der Stadtgemeinde Retz eine weitere Förderung des Projektes in der Höhe von 100.000 Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) zu gewähren.

Ebenso wurde beschlossen, für das Projekt "Steigerung der Energieeffizienz in der Stadt Waidhofen/Ybbs durch innovative Projekte mit Pilotcharakter" einen Investitionszuschuss in der Höhe von 315.000 Euro zu bewilligen.

Auch die Auszahlung einer Förderung in der Höhe von insgesamt 151.200 Euro für das Jahr 2013 an den Landesverband NÖ der Gehörlosenvereine in St. Pölten für die Betreuung und Unterstützung von gehörlosen Menschen in Niederösterreich wurde genehmigt.

