Aviso: "Den Wald erforschen" - Karlheinz Töchterle besucht Jugendliche mit Forschergeist - Fototermin

Wissenschafts- und Forschungsminister zu Gast bei Boris Rewald und den Forschungs-Praktikant/innen am Institut für Waldökologie der BOKU

Wien (OTS) - Wie bereits im Vorjahr anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro ("Rio+20") ermöglicht das Wissenschafts- und Forschungsministerium auch diesen Sommer zahlreichen Jugendlichen, sich im Rahmen eines Praktikums ein Bild von der österreichischen Nachhaltigkeitsforschung an einer Universität, Fachhochschule oder in einer Forschungseinrichtung zu machen. Unter dem Motto "Gemeinsam für nachhaltige Entwicklung" sammeln 100 Praktikantinnen und Praktikanten Erfahrungen - von der Biotechnologie über die Ernährungsforschung bis hin zum Waldbau.

Kommenden Donnerstag besucht der Minister Jugendliche am Institut für Waldökologie an der Universität für Bodenkultur Wien. Boris Rewald und die Praktikant/innen werden dem Minister einen Einblick in ihre Vorhaben und Tätigkeit geben.

Termin: Donnerstag, 18. Juli 2013, 10:00 Uhr

Ort: Universität für Bodenkultur, Institut für Waldökologie, 2. OG, Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien

