Tipps für Ausfuhren nach Mexiko - Live-Webinar am 18. Juli

Atradius veröffentlicht praktische Ratschläge für erfolgreiche Ausfuhren nach Lateinamerika und lädt zur Live-Diskussion mit Experten ein

Das kostenfreie Online-Webinar findet am 18. Juli 2013 um 16 Uhr statt

Die Diskussion leitet der Londoner BBC-Finanzjournalist Adam Shaw

Während in vielen Teilen der industrialisierten Welt weiterhin wirtschaftliche Probleme vorherrschen, zeigt der aktuelle 10-Punkte-Plan "Erfolgreich nach Mexiko exportieren" Chancen für exportierende Unternehmen nach Lateinamerika auf. "Für ausländische Zulieferer und Investoren bietet Mexiko attraktive Absatzmöglichkeiten", weiss Dr. Thomas Langen, Senior Regional Director für Deutschland, Mittel- und Osteuropa bei Atradius. "Die aktive Bekämpfung der Kriminalität und geplante Investitionen in die Infrastruktur in den Bereichen Energietechnologie, Telekommunikation, Strassen, Schienen, Häfen und Luftfahrt veranschaulichen die Bemühungen Mexikos, das Land als wichtigen Wirtschaftsstandort neben Brasilien zu positionieren", so Langen weiter.

Am Donnerstag, den 18. Juli, um 16 Uhr diskutieren Experten, u. a. aus Mexiko City, im kostenfreien Webinar die Exportchancen vor Ort und beantworten Fragen.

Freihandelsabkommen und Bekämpfung der Kriminalität

Die Offenheit Mexikos gegenüber internationalen Handelsbeziehungen zeigt sich neben einer unternehmerfreundlichen Regierung durch die zahlreichen Freihandelsabkommen. Präsident Peña Nieto, seit Dezember 2012 im Amt, hat ebenfalls bereits erste Schritte zur Bekämpfung der Kriminalität in Mexiko vorgenommen, um das Image als attraktiven Wirtschaftstandort zu verbessern - nicht zuletzt auch durch die Ankündigung der erwähnten umfassenden Investitionen in die Infrastruktur. Zudem verspricht er, die Monopole in bestimmten Branchen, wie z. B. in der Telekommunikation, aufzubrechen.

Lokale Präsenz für bestimmte Importgüter Pflicht

Für Importgüter, wie z. B. pharmazeutische Produkte, ist eine Vertretung vor Ort gesetzlich vorgeschrieben. Zudem ist eine Präsenz in Mexiko sinnvoll, um sich mit den Besonderheiten - nicht nur sprachlicher Natur - in dem flächenmässig grossen Land zurechtzufinden. Zur Vermeidung von Problemen bei der Einfuhr ist die Beauftragung eines mexikanischen Zollagenten ebenfalls ratsam.

Zeitfaktor

Der Erfolg jeder Handelsunternehmung bedarf des Verständnisses der lateinamerikanischen Geschäftskultur. Die Massgabe "Zeit ist Geld" ist in vielen Ländern gängige Praxis. In Mexiko hingegen beruhen Geschäftsbeziehungen in erster Linie auf Vertrauen. Langwierige Verhandlungen sind üblich und sollten daher eingeplant werden.

Wachstumschancen

Viele Fertigungsstätten und Montagewerke, die sogenannten Maquiladoras, sind in Mexiko ansässig und benötigen laufend Material für die Automobilindustrie wie Kunststoffe, Kunstharze oder Teile für Verpackungsmaschinen, die Sicherheitsausrüstung oder Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung - eine gute Einstiegsmöglichkeit für Exporteure. Die Maquiladoras bieten ausländischen Unternehmen nicht nur in Mexiko Absatzchancen, sondern auch in den übrigen Ländern Mittelamerikas.

Positive Konsumneigung der Mexikaner nutzen

Die wachsende Mittelschicht und der vereinfachte Zugang zu Konsumentenkrediten haben in Mexiko zu einer steigenden Nachfrage nach Unterhaltungselektronik und im Ausland hergestellten Luxusgütern geführt.

Professionelles Forderungsmanagement gerade im Ausland wichtig

Als Experte im Forderungsmanagement für international tätige Unternehmen rät der Kreditversicherer Atradius mit den Export-Tipps im Vorfeld der Lieferung ebenso zur Absicherung von mexikanischen Forderungen bzw. bietet professionellen Inkassoeinzug an, sofern Forderungen bereits ausstehen. "Im Interesse unserer Kunden ist Atradius immer daran interessiert, aussergerichtliche Einigungen zu erzielen", versichert der langjährige Experte. "So können langfristig erfolgreiche und gleichzeitig für den Cashflow sichere Geschäftsbeziehungen aufgebaut werden", weiss Thomas Langen.

Der 10 Punkte-Plan Mexiko steht auf http://www.atradius.de [http://www.atradius.de/?utm_campaign=tsw-2013,tsw-mexico&utm_medium=email&utm_source=pressemitteilungde] kostenlos zum Download bereit.Interessierte haben hier [http://global.atradius.com/mexico-webinar.html?utm_campaign=tsw-2013,tsw-mexico&utm_medium=email&utm_source=pressemitteilungde] die Gelegenheit, sich für die Teilnahme amLive-Webinar für Donnerstag, den 18. Juli, um 16 Uhr zu registrieren.

Über Atradius

Die Atradius Gruppe bietet weltweit Kreditversicherung, Bürgschaften und Inkassodienste an und ist mit 160 Büros in 45 Ländern vertreten. Atradius hat Zugang zu Bonitätsinformationen zu über 100 Millionen Firmen weltweit. Das Produktangebot hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, sich vor Forderungsausfällen zu schützen, wenn Kunden gelieferte Waren oder erbrachte Dienstleistungen nicht bezahlen können.

http://www.atradius.de

