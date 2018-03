ORF-"Liebesg'schichten und Heiratssachen" weiterhin auf Erfolgskurs: Fast 900.000 sahen erste Kandidatenfolge

Nächste Sendung am 22. Juli

Wien (OTS) - Wie das sommerliche Prachtwetter ist auch der Erfolgskurs ungebrochen, auf dem sich die neue, bereits 17. Staffel der ORF-"Liebesg'schichten und Heiratssachen" befindet. Die gestern, am Montag, dem 15. Juli 2013, gesendete zweite Folge bzw. erste Kandidatenepisode des bereits zum Kult avancierten TV-Formats Marke Elizabeth T. Spira erreichte im Hauptabend von ORF 2 bis zu 871.000 Zuseherinnen und Zuseher, durchschnittlich waren 818.000 bei 32 Prozent Marktanteil dabei.

Die nächste Folge der etwas anderen Kuppelshow, in der Spira wieder sieben neue partnersuchende Damen und Herren porträtiert, steht am Montag, dem 22. Juli, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf dem Programm.

