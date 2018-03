FP-Mahdalik: P & R-Plätze für Pendler - Vassilakou hat's vergurkt

Rot-Grün erntet Früchte einer hirnlosen Verkehrspolitik

Wien (OTS) - "1.350 vergünstigte Park & Ride-Stellplätze für Einpendler aus NÖ mitten im dichtverbauten Gebiet der Bundeshauptstadt zeigen das ganze Versagen von SPÖ und Grünen in der Verkehrspolitik," hält FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik fest. Statt gemeinsam mit dem Land Niederösterreich großzügige Park & Ride-Anlagen am Stadtrand zu errichten und die Pendler schon dort abzufangen, werden diese nun von Niederösterreich mit günstigen Preisen zielgenau in unsere Wohngebiete gelotst. Die - zumindest offiziell - angestrebte Verbesserung des Modal Split weg vom motorisierten Individualverkehr kann sich Vassilakou so aufzeichnen.

Warum die Verkehrsverantwortlichen der SPÖ wie Hampelmänner jeden Vassilakou-Schwachsinn a'la Grünfärbung der Radwege um 10 Mio. Euro allein im Jahr 2013 mitmachen, bleibt angesichts des steigenden Ärgers in der Bevölkerung rätselhaft. Die FPÖ fordert hinsichtlich der Einpendlerproblematik in einem ersten Schritte den Bau von mindestens 25.000 neuen Parkplätzen an der Wiener Stadtgrenze bis zum Jahr 2015, erklärt Mahdalik.

Diese von Wien und Niederösterreich gemeinsam finanzierten Park & Ride-Anlagen sollen für alle Zeitkartenbesitzer der Wiener Linien kostenlos benutzbar sein, den übrigen Autofahrern um 1 Euro am Tag zur Verfügung stehen. Nur so können die Berufsfahrten aus dem Wiener Umland mit dem eigenen Pkw systematisch und merkbar gesenkt werden.

"Nur der reizenden Wiener Verkehrsstadträtin zu Liebe werden die Arbeitnehmer nicht mit dem Klappradl von St. Pölten, Marchegg oder Grimmenstein nach Wien fahren", meint Mahdalik und fordert einen Park % Ride-Gipfel von Wien und Niederösterreich. (Schluss) ma/ry

