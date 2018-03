"Mehr Mariahilfer Straße" startet am 16. August

Befragung nach Phase der Optimierung

Wien (OTS) - Die Umsetzung der neuen Verkehrsorganisation der Mariahilfer Straße rückt näher: Am 16.8. werden die neuen Regelungen in Kraft treten. Dann sind zwischen Getreidemarkt und Kirchengasse beziehungsweise zwischen Kaiserstraße und Andreasgasse Begegnungszonen eingerichtet. Der Bereich zwischen Kirchengasse und Andreasgasse wird zur FußgängerInnenzone, mit einer Fahrtrasse für den Bus. Das Radfahren ist in angepasster Geschwindigkeit auf der gesamten Mariahilfer Straße in beide Richtungen erlaubt.

Weitere Neuerungen betreffen die angrenzenden Bezirke. Hervorzuheben sind die neuen "Tempo 30"-Bereiche Gumpendorfer Straße, Neustiftgasse und Burggasse zu Entlastung der AnwohnerInnen.

In den Begegnungszonen bleiben die bisherigen Regelungen für Lieferzeiten und Ladezonen der Geschäfte unverändert. In der FußgängerInnenzone ist die Lieferung von Waren zwischen 6 und 13 Uhr erlaubt (Montag bis Samstag, wenn Werktag). Die Zufahrtsmöglichkeit zu den öffentlichen Garagen ist durch die Einrichtung der Begegnungszonen gewährleistet.

Taxis dürfen wie alle anderen VerkehrsteilnehmerInnen durch die Begegnungszone fahren (Geschwindigkeit max. 20 km/h). In der FußgängerInnenzone dürfen Taxis die rotmarkierte Bus-Trasse des 13A benutzen, um Fahrgäste abzuholen beziehungsweise hinzubringen. Das Durchfahren ohne Halt ist jedoch nicht erlaubt.

Zwischen Andreasgasse und Neubaugasse können Taxis während der Lieferzeit zwischen 6 und 13 Uhr (Montag bis Samstag, wenn Werktag) zu- und abfahren.

Fahrplan bis zum 16.8. - Information und Verkehrssicherheit im Vordergrund

Ab kommender Woche werden an zentralen Stellen erste Hinweistafeln aufgestellt, um auf die Umsetzung der neuen Verkehrsorganisation auf der Mariahilfer Straße mit 16.8.2013 hinzuweisen. Damit sollen AutofahrerInnen frühzeitig auf die neuen Regelungen hingewiesen und unnötige Fahrten verhindert werden.

Auf der Mariahilfer Straße selbst und in umliegenden Bereichen werden vor allem Markierungsarbeiten notwendig; im Vorfeld müssen Verkehrstafeln getauscht sowie kleinere Umbauten vorgenommen werden.

Die durchgängige Markierung der Bustrasse, aber auch andere Arbeiten (Entfernung alter Bodenmarkierungen) nehmen gewisse Zeit und auch Raum in Anspruch. Deshalb wird die Mariahilfer Straße von Mittwoch, 14.8.2013, 20:00 Uhr, bis Freitag, 16.8.2013, 6:00 Uhr, zwischen Getreidemarkt und Kaiserstraße vollständig für den Kfz-Verkehr gesperrt sein. Die Arbeiten sind so organisiert, dass die Linie 13A durchgehend fahren kann.

Ab Freitag 16.8.2013 ca. 6:00 Uhr, wird die neue Verkehrsorganisation auf der Mariahilfer Straße beziehungsweise in den Bezirken 6 und 7 umgesetzt sein.

Breite Information der Bevölkerung

Um eine möglichst reibungslose Eingewöhnung zu gewährleisten, hat die Stadt Wien eine Vielzahl von Maßnahmen getroffen, um die BürgerInnen zu informieren. Seit März 2013 wurden postalisch Newsletter an die BewohnerInnen des 6. und 7. Bezirks bzw. der angrenzenden Grätzel geschickt. Zusätzlich wird über City Lights und U-Bahntafeln informiert und ein spezieller Informationsfolder verteilt. Dieser Folder wird auch an ausgewählte Bereiche der an den 6. und 7. Bezirk angrenzenden Bezirke versendet. Die BewohnerInnen des 6. und 7. Bezirks erhalten einen Brief ihrer Bezirksvorsteherin, ihres Bezirksvorstehers.

An den Tagen nach der Umsetzung der Verkehrslösung hat die Stadt Wien vor Ort einen Informationsdienst eingerichtet. An neuralgischen Punkten in den Bezirken Mariahilf und Neubau werden die VerkehrsteilnehmerInnen aktiv informiert.

Weitere Vorgangsweise

Mit dem 16. August startet die Phase der Optimierung der Verkehrsberuhigung auf der Mariahilfer Straße und in den Nebenstraßen. Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens werden die Auswirkungen laufend evaluiert und beobachtet. In dieser Phase kann rasch und effizient reagiert werden. Die Phase der Optimierung wird mehrere Monate dauern, damit die BürgerInnen sich an die neue Regelung gewöhnen können. Am Ende der Optimierungsphase steht die Befragung zum Projekt.

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Baur

Mediensprecher Vzbgm. Maria Vassilakou

0664 831 74 49

andreas.baur @ wien.gv.at