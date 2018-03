Heinisch-Hosek und Schmied: Wir sind beim Lehrerdienstrecht auf der Zielgeraden

Task Force zur Bündelung aller Kräfte wird auf Regierungsebene eingerichtet

Wien (OTS/SK) - In einer gemeinsamen Pressekonferenz informierten Beamtenministerin Gabriele Heinisch-Hosek und Bildungsministerin Claudia Schmied heute, Dienstag, über den Stand bei den Verhandlungen über ein neues Dienst- und Besoldungsrecht für Lehrerinnen und Lehrer. Beide zeigten sich zuversichtlich, dass die Verhandlungen bald abgeschlossen werden könnten: "Wir sind auf der Zielgeraden. Viele Teilgewerkschaften haben sich intensiv mit dem Regierungsvorschlag und den Zusatzangeboten auseinandergesetzt. Jetzt geht es um den Feinschliff und Detailfragen." ****

Bildungsministerin Schmied lobte die konstruktive Atmosphäre der letzten Verhandlungsrunde. Sie betonte auch die Wichtigkeit einer sozialpartnerschaftlichen Lösung: "Das Angebot der Regierung ist sehr attraktiv. Es gilt nur für neu eintretende Lehrerinnen und Lehrer. Bis 2025 werden 50.000 neue Dienstverhältnisse mit Lehrerinnen und Lehrern abgeschlossen. Diese sollen wissen, was sie erwartet, wenn sie jetzt zu studieren beginnen oder bald ihr Studium abschließen. Nach der PädagogInnenbildung NEU ist es wichtig, auch das Dienst- und Besoldungsrecht auf eine einheitliche Basis zu stellen", sagte Schmied. Sie wies in diesem Zusammenhang auch auf die Nachbesserungen von Seiten der Regierung hin.

Auch Beamtenministerin Heinisch-Hosek zeigte sich "vorsichtig optimistisch", dass die letzten technischen Fragen bald geklärt sein könnten: "Die Gewerkschaft hat sich bewegt. Wir werden bis nächste Woche Gespräche mit allen Teilgewerkschaften führen und dann in großer Runde weiter verhandeln. Wir haben einen abschlussreifen Text, es geht nur noch um Detailfragen." Das neue Dienst- und Besoldungsrecht sei wichtig für junge Kolleginnen und Kollegen, diese Chance dürfe ihnen nicht verbaut werden, und das wüssten auch die Gewerkschaften. Deswegen sei es gut, dass nun die letzten Fragen geklärt werden, um bald einen sozialpartnerschaftlichen Beschluss zu haben.

Zudem wird es eine Task Force zur engen Abstimmung mit den drei verhandelnden Ministerinnen geben. Die Regierungsspitze werde laufend über den Stand der Verhandlungen informiert. Das Einrichten der Task Force beweise, dass der Abschluss sehr bald passieren könnte und jetzt noch einmal alle Anstrengungen unternommen würden, unterstrichen die Ministerinnen. Die Regierungsvorlage sieht ein Einstiegsgehalt von mindestens 2.420 Euro vor, die Lebenseinkommenskurve wird gedreht, sodass Junglehrerinnen und -lehrer ein höheres Einstiegsgehalt haben. Die Gehaltskurve soll am Ende der Dienstzeit abflachen. Die Mobilität zwischen den einzelnen Schultypen wird durch ein einheitliches Recht weiter gestärkt. In drei Zusatzangeboten wurde auf spezielle Sachlagen eingegangen, wie zuletzt die Möglichkeit des (freiwilligen) Übertritts von 150 zusätzlichen Post- und Telekombeamtinnen und -beamten als Verwaltungspersonal in Schulen zeigt. (Schluss) sn/bj

