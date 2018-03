Purtscher Relations PR gewinnt Social Media Etat von Gerstner

Wien (OTS) - Die Agentur Purtscher Relations PR hat den Social Media und Online PR-Etat des Traditionsunternehmens Gerstner für sich gewinnen können. Gestartet wurde mit dem Relaunch des Facebook-Auftritts. Ziel war es, auch auf Facebook die Fusion von Gerstner und den Austria Hotels International zu kommunizieren und dem Unternehmen Gerstner Imperial Hospitality Group ein neues "Social-Face" zu geben.

Die Wiener PR-Agentur darf sich über ihren ersten Social Media Kunden freuen: Das geschichtsträchtige Wiener Unternehmen Gerstner vertraut in allen Belangen der Online Kommunikation auf Purtscher Relations PR.

"Wir haben diese Aufgabe in die Hände von Experten gelegt, wohlwissend, dass in der Kommunikationsarbeit der Social Media Bereich nicht mehr wegzudenken ist," freut sich Gerstner-Geschäftsführer Oliver W. Braun über die erweiterte Zusammenarbeit mit der Agentur. "Wir sind froh darüber, mit Carola Purtscher und ihrem Team Profis gefunden zu haben, die einerseits durch die bestehende PR-Zusammenarbeit schon tiefe Einblicke in das Unternehmen bekommen haben, und auf der anderen Seite Kommunikation in all ihren Facetten leben".

Die Agentur betreut seit rund einem Jahr Gerstner in allen Bereichen der PR-Arbeit: angefangen von der Medienarbeit über die strategische Beratung bis hin zur Durchführung sämtlicher PR-Maßnahmen, und sieht den Social Media Bereich als logische Folge erfolgreicher PR-Arbeit. "Eingetaucht in die Gerstner-Welt, ist es für uns eine neue Herausforderung das Traditionsunternehmen auch entsprechend in den sozialen Netzwerken zu präsentieren" sieht die Agentur-Chefin Carola Purtscher der neuen Aufgabe freudig entgegen. Zur Unterstützung dieses neuen Geschäftszweiges holte Purtscher Anfang Mai mit Stefan Schallert einen 'Digital Native' ins Team von Purtscher Relations PR.

Über Gerstner:

Das Traditionsunternehmen wurde bereits 1847 gegründet und präsentiert sich heute als eines der führenden Gourmetbetriebe Österreichs mit einer ständig wachsenden Mitarbeiterzahl (derzeit über 773 fixe Mitarbeiter) und kontinuierlich steigenden positiven Betriebsergebnissen. Gerstner ist in den berühmtesten Häusern Wiens vertreten, wie Staatsoper (seit 1869), Wiener Musikverein, HOFBURG Vienna, Palais Niederösterreich, Conference Center Laxenburg, Art for Art Dekorationswerkstätten, Kattus Sektbar & Eventlocation sowie Gerstner Beletage im Palais Todesco mit prunkvollen Veranstaltungsräumen, Showroom und Showküche. Weitere Geschäftsbereiche sind das Gerstner Catering, sowie das Gerstner Exhibition & Congress Catering am Standort Messe Wien, wo bis zu 28.000 Gäste bewirtet werden. Seit 2013 zählt auch der Bereich Hotellerie zum Portfolio des Unternehmens: Die 11 Häuser der Austria Hotels International firmieren nun unter der Marke Gerstner Imperial Hotels & Residences. Informationen und Kontakt: www.gerstner.at.

Über Purtscher Relations PR:

Die Agentur Purtscher RelationsPR ist eine inhabergeführte, unabhängige PR-Agentur in Wien, deren Angebot auf Fullservice basiert - von der strategischen Konzeption bis zur Umsetzung interner und externer Kommunikationsmaßnahmen, von Relations Building und Corporate PR bis zur Event-Organisation und Social Media Betreuung. Purtscher RelationsPR betreut ua.: das Österreichische Umweltzeichen, das Wiener Wiesn-Fest, den Fertighaushersteller HARTL HAUS, die Gerstner Hospitality Group sowie den Obersten Gerichtshof in allen Kommunikationsagenden.

Weitere Informationen unter www.purtscherrelations.at.

