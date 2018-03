WIFI Unternehmerservice und Bundesinnung unterstützen KMU bei Umsetzung des EU-Lebensmittelrechts

Erfolgreicher Abschluss der Schwerpunktaktion "Neue Rechtsmaterien anwenden" für KMU im Lebensmittelgewerbe

Wien (OTS/PWK535) - Auf Grund der immer höheren Anforderungen des EU-Lebensmittelrechts für Unternehmen des Lebensmittelgewerbes hatte das WIFI Unternehmerservice gemeinsam mit der Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) im Jahr 2011 die Informations-Schwerpunktaktion "Neue Rechtsmaterien anwenden" gestartet, die jetzt erfolgreich abgeschlossen wurde. Ziel der Schwerpunktaktion war es, mindestens 100 Klein- und Mittelunternehmen (KMU) aus dem Lebensmittelgewerbe in den Rechtsmaterien "Lebensmittelkennzeichnung" "Lebensmittelhygiene", "Herkunftssicherung von Rohstoffen und Hygiene" und "nachhaltige Zukunftsplanung" zu beraten. "Wir haben unser Ziel mit insgesamt 170 Beratungen bei 139 Unternehmen sogar deutlich übertroffen und konnten optimale individuelle Konzepte zur Bewältigung der lebensmittelrechtlichen Anforderungen erstellen", freut sich Karl Pisec, Kurator des WIFI Österreich, anlässlich der Präsentation des Abschlussberichts.

"Unsere Experten kamen direkt in die Unternehmen, nach einem Lokalaugenschein gingen sie gemeinsam mit den Unternehmerinnen und Unternehmern alle Fragen zur Hygiene und Kennzeichnung von Lebensmittel im Unternehmen durch. Auf Wunsch wurden auch Mitarbeiterschulungen durchgeführt", so Reinhard Kainz, Geschäftsführer der Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe. In Anspruch genommen wurden die Beratungen von Betrieben aus den Branchen Bäcker, Fleischer, Konditoren, Müller, Nahrungs- und Genussmittelerzeuger, sowie aus dem Lebensmittel-Einzelhandel.

Viele Betriebe sind bei der Umsetzung des EU-Lebensmittelrechts überfordert und können die damit verbundenen Auflagen und Kontrollen nicht erfüllen. Kainz: "Das Einhalten der Anforderungen des Lebensmittelrechts ist ein sehr schwieriges Unterfangen, da das Lebensmittelrecht eine Mischung aus unmittelbar geltendem EU-Recht und begleitenden nationalen Rechtsnormen ist. Diese sind zum Teil sehr umfassend und schwer lesbar, zum Teil auch sehr detailreich und dadurch unübersichtlicher denn je." Der Großteil der Lebensmittelwirtschaft besteht aus KMU. Diese haben nicht die personellen und wirtschaftlichen Kapazitäten wie Großbetriebe, um die rechtlichen Anforderungen umzusetzen. Deshalb wird das EU-Recht von vielen kleinen Betrieben als existenzbedrohende Zusatzbelastung angesehen. "Genau für diese Betriebe haben wir die Beratungs-Aktion gestartet und sie wurde von allen teilnehmenden Firmen positiv bewertet. Die Unternehmen konnten danach die entsprechenden nötigen Veränderungen durchführen, um dem Gesetz Genüge zu tun", so WIFI-Kurator Pisec abschließend.

Die Schwerpunktaktion "Neue Rechtsmaterien anwenden" wurde im Rahmen des SBA-Begleitprogramms des WIFI Unternehmerservice der WKÖ in Kooperation mit dem BMWFJ durchgeführt. (BS)

