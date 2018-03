FPÖ-Kickl: ORF-Report verschläft aktuelle Entwicklungen bei Top-Team-Affäre

Ablenkungsmanöver mit einseitigem FPÖ-Bashing

Wien (OTS) - "Der ORF-Report wird in seiner heutigen Sendung über angebliche Vorwürfe gegen die Kärntner FPÖ berichten und verschläft dabei völlig, dass das derzeitige SPÖ-Präsidium samt Landeshauptmann Kaiser in eine vergleichsweise viel brisantere Affäre verstrickt ist", kritisierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl die einseitige Berichterstattung im Staatsfunk. Offenbar werde Seitens des SPÖ-Wahlkampf-Warlords Darabos massiv Druck auf den ORF ausgeübt, diese für die SPÖ sehr unangenehme Parteienfinanzierungsaffäre unter den Teppich zu kehren, so Kickl.

So berichte ein hochrangiger Kärntner SPÖ-Funktionär über Beschlüsse des SPÖ-Präsidiums von 2007 und 2008, Werbeaufträge roter Landesressorts an die parteieigene Agentur "Top Team" zu vergeben, zeigte Kickl auf. Weiters seien die Auftragshöhen dahingehend gesplittet worden, dass die Aufträge immer unter dem gesetzlichen Schwellenwert von 40.000 Euro gelegen hätten. Damit seien ganz klar Vergaberichtlinien bewusst und gezielt umgangen worden, was die Tatbestände des Amtsmissbrauches und der Untreue erfüllen würde, so Kickl, der darauf verwies, dass diese Machenschaften von Kaiser, Rohr und Kumpanen bereits bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zur Anzeige gebracht worden seien. Zudem stehe hier der Verdacht der illegalen Parteienfinanzierung im Raum, so Kickl.

Dass der ORF in seinem Politmagazin "Report", laut OTS-Vorabmeldung, mit keinem Wort auf diese brisante SPÖ-Affäre eingehe, zeige einmal mehr die Einseitigkeit der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung, bei der es in erster Linie um FPÖ-Bashing gehe, forderte Kickl das Report-Team auf, die SPÖ Malversationen mit einem entsprechenden Beitrag zu würdigen.

