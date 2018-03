"Weltjournal" über Geiz in Europa

"WELTjournal +" über Billig-Urlaube am 24. August um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Claudia Neuhauser präsentiert "Weltjournal" und "WELTjournal +" am Mittwoch, dem 17. Juli 2013, um 22.30 bzw. 23.00 Uhr in ORF 2.

Weltjournal: Europa - Geiz ist ungeil

Wir wollen alles, aber möglichst günstig soll es sein. Wir konsumieren am laufenden Band, sind auf der Jagd nach Schnäppchen und der Meinung, immer das Neueste und Beste besitzen zu müssen. Wir leben in einer Diskont-Gesellschaft, in der nur der Preis einer Ware zählt und nicht ihr Wert - gleichzeitig sind in Zeiten sinkender Einkommen immer mehr Menschen auf Rabatte und Sonderangebote angewiesen. Und um die Wirtschaft weiter anzukurbeln, ist Konsum das höchste Gebot. Andererseits zu welchem Preis?

Ob Niedriglöhne, Stellenabbau oder Umweltzerstörung - was uns als Bürger empört, das fördern wir als Kunden. Billiganbieter finden sich in allen Branchen. Doch wie sieht es hinter den Kulissen der Low-Cost-Industrie aus? Das "Weltjournal" zeigt, welchen Preis unsere Gesellschaft zahlt für unsere Jagd nach immer günstigeren Schnäppchen.

WELTjournal +: Billig-Urlaub Türkei - Sonne, Strand und Hungerlohn

Österreicher und Deutsche zieht es in Massen an die türkische Riviera, wo sich die Bettenburgen dicht aneinanderreihen. Versprochen wird Luxusurlaub zum Schnäppchenpreis. Doch hinter den glitzernden Fassaden der neuen Hotels verbirgt sich eine knallharte Kalkulation:

Umweltstandards sind niedrig, die Löhne ebenfalls. Wer sich dagegen wehrt, wird entlassen. Die türkische Tourismus-Gewerkschaft Oleyis klagt seit Jahren, dass ihre Mitglieder in türkischen Fünf-Sterne-Hotels massiv unter Druck gesetzt werden.

Durch die Wirtschaftskrise ist der Kampf um den Gast noch härter geworden. Um Touristen anzulocken, werden die Preise weiter gesenkt. Auf Kosten von Hunderttausenden Beschäftigten in der Urlaubsindustrie, deren Löhne weiter sinken. Zwar gibt es in der Türkei einen gesetzlichen Mindestlohn, doch der reicht kaum zum Überleben und wird oftmals nicht einmal bezahlt. Viele Türkinnen und Türken halten den ausufernden Massentourismus und die All-inclusive-Angebote inzwischen eher für einen Fluch als einen Segen, erzählen sie im "WELTournal +". Denn die ausländischen Gäste lassen kaum noch Geld in Geschäften und Restaurants, die außerhalb des Hotelbereichs liegen. Die Frustration über die Schnäppchenjäger aus dem Ausland wächst.

