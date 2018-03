BZÖ-Haubner: "Faymann muss Lehrerdienstrecht gleich zur Chefsache erklären"

Appell an die SPÖ: "In einer Sondersitzung des Parlaments die Dienstrechtsreform auch gegen die ÖVP beschließen"

Wien (OTS) - "Bundeskanzler Faymann muss das Lehrerdienstrecht gleich zur Chefsache erklären, denn jetzt darf sich nicht wieder diese nun mehr eingesetzte Task Force wochenlang wegen den von Ministerin Schmied heute angekündigten "Feinadjustierungen" im Kreis drehen. Es fehlt nun nur mehr ein "Forum österreichischer Schulwarte", die man auch noch über ein neues Lehrerdienstrecht mitplaudern lässt", kritisierte BZÖ-Bildungssprecherin Abg. Ursula Haubner.

"Das BZÖ ist für ein Jahresarbeitszeitmodell für Lehrer, wie es dies schon an Pflichtschulen gibt. Es muss -wie in der Privatwirtschaft -auch eine Rahmenarbeitszeit geben, an der sich dann die ganze Organisation orientieren kann. In diesem Modell ist für Lehrer die Anwesenheitszeit - auch in den Schulferien - klar festgeschrieben. Neben dem normalen Unterricht soll auch der Förderunterricht, die Begabtenförderung und die Nachhilfe berücksichtigt werden. Die Lehrer können somit flexibel entscheiden wie viel sie arbeiten wollen und werden dann auch dementsprechend bezahlt. Selbstverständlich müssen die Lehrer aber von Verwaltungstätigkeiten entlastet werden", erklärt Haubner.

"In einer Sondersitzung des Parlaments können wir gemeinsam diese Reform auch gegen die ÖVP beschließen, damit ein neues Lehrerdienst-und Gehaltsrecht endlich umgesetzt wird", wiederholte Haubner das BZÖ-Angebot an die SPÖ.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ