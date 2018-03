Wetterhoch sorgt für Hochbetrieb in Österreichs Bädern

WKÖ-Bäder Sprecher Baumgartner: "Nach wetterbedingtem eher schwachen Start der Badesaison im Mai und Juni werden die Bäder derzeit gestürmt"

Wien (OTS/PWK534) - Eine österreichweite Blitzumfrage des Fachverbandes der Gesundheitsbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), durchgeführt vom Consultingunternehmen Kohl & Partner im Mai und Juni 2013, zeigt die aktuelle Entwicklung der bisherigen Badesaison. Demnach verzeichneten die heimischen Bäder aufgrund der regenreichen Tage im Frühsommer einen divergierenden Saisonstart, von dem vor allem Österreichs Thermen profitierten, die eine durchwegs positive Entwicklung - insbesondere im Mai -verzeichneten. Tendenziell verlief der Saisonstart der Bäder in Westösterreich besser. Hinzu kommt, dass in manchen Regionen im Westen Österreichs die Saison generell erst später startet, wodurch sich die eher schlechte Wetterlage im Mai nur gering ausgewirkt hat.

"Die derzeitige Wetterlage meint es jedoch gut mit uns," freut sich der Sprecher der heimischen Bäder in der WKÖ, Gerhard Baumgartner. "Das sonnige Wetter der letzten Wochen kompensiert den eher schwachen Start der heurigen Badesaison in Österreichs Freibädern. Derzeit werden die Bäder und Badeteiche aufgrund des schönen Wetters regelrecht gestürmt, die Betreiber sind recht zuversichtlich was den weiteren Saisonverlauf betrifft", erläutert Gerhard Baumgartner.

Wesentlich zu einem erfolgreichen Saisonverlauf tragen neben dem schönen Wetter auch die hohe Wasserqualität in Österreichs Natur-, See- und Strandbädern sowie exzellent ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei, die sicheres Badevergnügen für Jung und Alt garantieren.

"Immer häufiger setzen Österreichs Bäderbetreiber auch auf attraktive Zusatzangebote und bieten zahlreiche Aktivitäten wie etwa Pool- und Beachpartys, Sportevents oder Kinderfeste für die ganze Familie, die sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit erfreuten", so Baumgartner über die Trends der heimischen Bäder. (ES)

Rückfragen & Kontakt:

Fachverband der Gesundheitsbetriebe

Mag. Bernhard Gerstberger

Telefon: +43 (0)5 90 900 3471

Mail: bernhard.gerstberger @ wko.at