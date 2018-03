Undurchschaubarer Tarifdschungel - durchblicker.at startet Verbraucherkampagne für Versicherungen, Strom und Gas

Vergleichsportal macht mit landesweiter TV-Kampagne Sparpotenzial für Haushalte transparent und will mit einfachen Online-Vergleichsrechnern beim Anbieterwechsel unterstützen.

Wien (OTS) - Österreichs führendes Internet-Verbraucherportal durchblicker.at startet eine landesweite Fernsehkampagne. Mit der Verbraucherkampagne will durchblicker.at Konsumentinnen und Konsumenten die Angst vor den meist undurchschaubaren Angeboten für Versicherungen, Strom und Gas nehmen und das tatsächliche Sparpotenzial für Österreichs Haushalte transparent machen.

Im Gegensatz zu anderen Ländern wechseln die österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten ihre Versicherung und ihren Energie-Anbieter nach wie vor selten bis nie. "Mit den Fernsehspots machen wir die Überforderung der Konsumentinnen und Konsumenten mit den Angeboten sichtbar. Unsere Vergleichsrechner haben wir deshalb entwickelt, damit sich der mündige Konsument in diesem Tarifdschungel ganz einfach selbst zurechtfindet. Die Kampagne soll die Bekanntheit unserer Services erhöhen und das Bewusstsein der Haushalte steigern, dass sie durch Vergleichen und Optimieren bei Fixkosten wie Versicherung, Strom und Gas jährlich bis zu 1.000 Euro sparen können", so die Gründer und Geschäftsführer von durchblicker.at, Reinhold Baudisch und Michael Doberer.

International ist der Online-Vergleich und -Abschluss von Versicherungen und Energietarifen bereits Usus. In Deutschland und Ungarn wird mittlerweile jede vierte, in Großbritannien jede zweite Kfz-Versicherung online abgeschlossen. Bei Strom wechseln in Deutschland rund 8 Prozent der Haushalte pro Jahr den Anbieter, in Österreich gerade einmal 1,1 Prozent.

Sparpotenzial in harten Zeiten: Österreich hinkt bei Anbieter-Wechsel hinterher

Nach wie vor bleiben in Österreich viele Kundinnen und Kunden bei ihrem alteingesessenen Versicherungsanbieter oder Energielieferanten, weil die komplexen Tarife für sie kaum vergleichbar sind. Durch die Möglichkeiten des Internets sind der Anbieter-Vergleich und auch der Anbieter-Wechsel in den vergangenen Jahren aber deutlich einfacher geworden.

"Das Internet hat in vielen Ländern den Wettbewerb bereits angekurbelt. Österreich hinkt dieser Entwicklung weit hinterher. Seit dem Start unseres Online-Dienstes für Österreich haben wir daran schon einiges geändert. Bisher haben wir aber Großteils nur jene Konsumentinnen und Konsumenten zum Online-Tarifwechsel bewegt, die das Internet davor schon für Recherche und Tarifvergleiche nutzten. Mit der TV-Kampagne wollen wir jetzt auch weniger online-affine Konsumentinnen und Konsumenten erreichen, damit auch sie nicht jeden Monat unnötig Geld verschenken. Geld, das gerade in wirtschaftlich harten Zeiten wie diesen fehlt", so die beiden Gründer von durchblicker.at.

Vergleichen. Durchblicken. Sparen.

durchblicker.at bietet als erfolgreiches Start-Up-Unternehmen seit drei Jahren kostenlose und anonyme Online-Vergleichsrechner für Fixkosten an. Im laufenden Jahr rechnet durchblicker.at mit rund 6 Millionen Abfragen. Mittlerweile vergleicht das Verbraucherportal die verfügbaren Angebote für Versicherungen, Strom/Gas und Finanzen. Weitere Vergleichsrechner sind in Planung. "Unser Anspruch ist es, Konsumenten die besten Online-Tools und das beste Service in die Hand zu geben, damit sie auch komplexe Tarife verstehen und selbst in der Lage sind, kompetent Entscheidungen zu treffen. Schritt für Schritt wollen wir unser Service auch auf andere Bereiche mit intransparenten Tarifen ausdehnen", so Baudisch und Doberer.

"Die unbegrenzten Möglichkeiten für mündige Konsumentinnen und Konsumenten im Internet beschäftigen uns seit langem. durchblicker.at hat als Internet Start-Up Transparenz in einige für die Kunden besonders verwirrende Bereiche gebracht. Diese Verwirrung der Konsumentinnen und Konsumenten wollen wir versinnbildlichen und mit unserer Kampagne möglichst viele Österreicher zu echten Durchblickern machen", so Jörg Fessler von der betreuenden Kreativagentur Fessler-Schmidbauer.

Über durchblicker.at

durchblicker.at ist das größte unabhängige Online-Tarifvergleichsportal in Österreich. Aktuell betreibt durchblicker.at 14 Tarifvergleiche für Versicherungen, Strom und Gas, sowie traditionelle Finanzprodukte wie Bauspar-, und Sparzinsen. Private Haushalte sparen sich durch einen Anbieterwechsel in diesen Bereichen bis zu 1.000 Euro jährlich. Partner von durchblicker.at sind die Arbeiterkammer Oberösterreich, der ARBÖ und Global 2000.

Mit den bedienungsfreundlichen Vergleichsrechnern können Konsumentinnen und Konsumenten anonym und kostenfrei den Tarifdschungel selbst durchforsten und so ganz einfach aus den Angeboten jene mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis auswählen. Bei Bedarf bietet durchblicker.at auch kostenlose Beratung und unterstützt beim Wechsel zu einem günstigeren Anbieter. Aktuell beschäftigt das Start-Up-Unternehmen mit Sitz in Wien 19 MitarbeiterInnen.

Weitere Informationen unter https://durchblicker.at.

