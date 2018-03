KOGAS lädt internationale Energieunternehmen im Vorfeld der Gastech 2014 ein

London (ots/PRNewswire) - Die Korea Gas Corporation (KOGAS), Gastgeber der zum 27. Mal stattfindenden Gastech Conference and Exhibition, bringt internationale Energieunternehmen am Dienstag, den 23. Juli in Korea näher zusammen.

Im Vorfeld der Gastech Conference and Exhibition 2014 werden KOGAS und der Veranstaltungsplaner dmg :: events einen gemeinsamen Exhibitor Day in Korea austragen, um wichtige Interessenvertreter der führenden Messe für Erdgas und Flüssigerdgas näher zusammenzubringen.

Der Gastech Exhibitor Day wird am Dienstag, den 23. Juli stattfinden. Bestätigte Teilnehmer aus dem In- und Ausland werden an diesem Tag Gelegenheit haben, ihre Beziehungen zu pflegen und zu erörtern, wie sie sich noch umfassender in die Gastech einbringen können. Unternehmen, die Interesse an der Gastech haben, können ebenfalls an der Veranstaltung teilnehmen, um sich mit bestehenden Teilnehmern auszutauschen und Näheres über neue geschäftliche Perspektiven zu erfahren, die ihnen die Gastech bieten kann.

"KOGAS ist stolz, als Gastgeber der Gastech aufzutreten. Der Exhibitor Day bietet uns die Gelegenheit, Aussteller und Sponsoren im Vorfeld der Veranstaltung 2014 näher kennenzulernen", so Min Youngwoo, der kommissarische Chief Executive Officer von KOGAS. "Überdies freuen wir uns auf den direkten Austausch mit Industriepartnern, die gern mehr über die Geschäftschancen in Korea und der Gastech in Erfahrung bringen möchten."

Zu den Unternehmen, die ihre Teilnahme am Exhibitor Day bereits bestätigt haben, zählen unter anderem folgende: Cheniere, Chiyoda, Brunei LNG Sdn Bhd, Chevron, Nigeria LNG, Yokogawa, Technip, Shell und mehr.

Denise Madera, Marketing- und Kommunikationsleiterin, wird Excelerate Energy L.P im Zuge der Veranstaltung in der kommenden Woche vertreten: "Der Gastech Exhibitor's Day bietet uns die hervorragende Gelegenheit, sicherzustellen, dass wir aus den vielen Vorteilen der Gastech den grösstmöglichen Nutzen ziehen. Wir freuen uns, in der kommenden Woche nach Seoul zu reisen, um Beziehungen zu pflegen, uns ein Bild der zur Verfügung stehenden Geschäftschancen zu machen und das Fundament für eine ergiebige Gastech im nächsten März zu legen."

Die Gastech Exhibition wird vom 24. bis 27. März 2014 in KINTEX 1, Korea stattfinden. dmg :: events gab bekannt, dass die Messeflächen 9 Monate vor der Veranstaltung zu fast 85 % ausgebucht sind.

Paul Sinclair, Veranstaltungsleiter der Gastech 2014, erklärt: "Da Korea Mittelpunkt des asiatischen Marktes für Erdgas und Flüssigerdgas ist, suchen Unternehmen nach Möglichkeiten, von diesem florierenden Wirtschaftsraum zu profitieren. Die Gastech bietet internationalen Unternehmen eine Plattform für Geschäfte in einer Region, die von vielen als die wichtigste für Erdgas und Flüssigerdgas betrachtet wird. Die bevorstehende Veranstaltung hat unter globalen Branchenakteuren für beispielloses Interesse gesorgt."

Nähere Informationen zur Gastech Exhibition und zum Exhibitor Day erhalten Sie auf http://www.gastechkorea.com.

