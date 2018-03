Etzenberger: Schultes schließt sich Meinung der SPÖ Bauern an, dass für Almbauernmisere nicht Familienbetriebe aufkommen sollten

St. Pölten (OTS/SK) - "Wir sind ganz der Meinung wie LK NÖ-Präsident Schultes, dass die Almbauern nicht für die Fehler der Agrarbürokratie aufkommen dürfen", äußert sich ÖK LKR Josef Etzenberger, Bundesvorsitzender der SPÖ Bauern, erfreut, über die jüngste Pressemeldung im AIZ (Agrarisches Informationszentrum), wonach auch NÖ-Landwirtschaftskammerpräsident Hermann Schultes die Meinung vertritt, dass die Almbauern sanktionsfrei zu stellen sind. ****

Die SPÖ Bauern haben in einen noch immer durch den Landwirtschaftsminister unbeantworteten offenen Brief vom 21. Mai 2013 gefordert, die betroffenen Almbauern schadlos zu halten. Auch Ex-Agrarkommissar Fischler hat diese Forderung bestätigt und dabei auch die Mängel in der Administration aufgezeigt. "Wir werden jedenfalls weiter dran bleiben und hoffen, dass sich nunmehr auch im Landwirtschaftsministerium die Einsicht durchsetzt, dass die Almbauern nicht für die Verwaltungsmängel zur Kasse gebeten werden können", meint Etzenberger abschließend. (Schluss) mis/mp

Rückfragehinweis: Heinrich Schwarz, SPÖ Bauern, Presse und Information, Tel: 0664-9197-307, E-Mail: heinrich.schwarz @ aon.at, http://www.noe-bauern.spoe.at

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum