VHS Penzing: Schwerpunkt Ernährung ab Herbst 2013

Kooperation mit Veganer Gesellschaft Österreichs und Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus

Wien (OTS) - Die VHS Penzing (14., Linzerstraße 146) startet im Herbst 2013 eine große Vortragsreihe zum Thema Ernährung. Unter dem Titel "Schwerpunkt Ernährung: Diskussion, Information und Perspektiven" werden insgesamt 13 Veranstaltungen zu Themen wie pflanzliche Ernährung, die Lebensmittelindustrie oder Laktose-Intoleranz durchgeführt. Als Kooperationspartner beteiligen sich die Vegane Gesellschaft Österreichs (VGÖ), das Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus und die VHS Wiener Urania (1., Uraniastraße 1). "Wir freuen uns, mit der Veganen Gesellschaft Österreich einen weiteren Kooperationspartner für unser Programm gewonnen zu haben. Wir möchten im Rahmen der Vortragsreihe interessierten Menschen einen Einblick in alternative Modelle einer gesunden und ökologisch verträglichen Ernährung bieten. Ganz im Sinne des Volksbildungsgedankens geht es uns dabei auch darum, einen Raum für kritische Reflexion bereitzustellen, in dem alle die Möglichkeit haben, sich mit neuen Trends auseinanderzusetzen", so Sebastian Bohrn Mena, Direktor der VHS Penzing. Im Rahmen von speziellen Kursangeboten und Vorträgen werden einerseits alternative Ernährungsweisen aufgezeigt und andererseits Impulse für ein ökologisches und nachhaltiges Verhältnis von Mensch, Tier und Natur gesetzt.

Nachhaltigkeit als oberstes Prinzip

Die Vegane Gesellschaft Österreich ist ein gemeinnütziger Verein, der sich die Förderung einer nachhaltigen und bewussten Lebensführung zum Ziel gesetzt hat. Im Rahmen von Veranstaltungen, Studien und Publikationen werden Informationen und konkrete Tipps, wie man das nachhaltige Miteinander von Mensch, Tier und Umwelt im persönlichen Rahmen umsetzen kann, kommuniziert. "In Zeiten der wachsenden Verunsicherung und der vielen Lebensmittelskandale werden Herkunft und Herstellung von landwirtschaftlichen Produkten für viele zu einem wichtigen Thema. Wir merken eindeutig, dass immer mehr Personen Interesse an nachhaltigen, gesunden und tierfreundlich produzierten Lebensmitteln zeigen. Wir freuen uns sehr, dass die VHS Penzing mit uns gemeinsam dieses wichtige Thema aufgreift und so der aktuell großen Nachfrage nach seriösen Informationen nachkommt", so Felix Hnat, Obmann der Veganen Gesellschaft Österreich.

Die Kurse und Vorträge sind Bestandteil des neuen Jahresprogramms 2013/2014 der VHS Penzing und werden auch im Rahmen der "Fitnesskarte VHS Penzing & Rudolfsheim-Fünfhaus" angeboten.

Hochkarätige Auftaktveranstaltung am 27. September

Den Auftakt bildet am 27. September 2013 eine kostenfreie Diskussionsveranstaltung mit Experten aus Wissenschaft und Praxis zum Thema "Vegane Ernährung: Gesund? Ungesund? Modetrend?" an der VHS Wiener Urania im Rahmen des "Science"-Programm der VHS Wien. Geplante weitere Angebote sind u.a.: "Die Fallen der Lebensmittelindustrie", "Modernes Fasten - ganz ohne Hunger", "Laktose-Intoleranz: Einfach und gesund leben ohne Milchprodukte" und "Kulinarische Reise:

pflanzliche Gerichte aus aller Welt", welche von Oktober 2013 bis Juni 2014 jeweils einmal an der VHS Penzing und einmal im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus angeboten werden.

Alle Termine und Orte sind im Jahresprogramm der VHS Penzing sowie online unter www.vhs.at/penzing ersichtlich.

