"Raum zum Lernen" für Asylwerber

Die Junge Volkshilfe weiht die neue Bildungswerkstatt im Flüchtlingsquartier Geigergasse ein

Wien (OTS) - Um einen Ort für Aus- und Weiterbildung von Asylwerbern zu schaffen, richtete die Junge Volkshilfe die Bildungswerkstatt im Flüchtlingsquartier Geigergasse, 1050 Wien ein. Am 15. Juli eröffneten LAbg. Barbara Novak, Gemeinderätin und Vorsitzende des Wiener Bildungsservers, Emil Diaconu, Junge Volkshilfe, Walter Kiss, Geschäftsführer der Volkshilfe Wien und Günther Triembacher, Vizepräsident Lions Club Wien Belvedere den neuen "Raum zum Lernen". "Dieser Ort soll einen Beitrag für die sinnvolle Freizeitgestaltung der jungen Bewohner leisten, die auf das Ergebnis ihres Asylverfahrens warten. In der Bildungswerkstätte haben sie die Möglichkeit am PC Deutsch zu lernen, aber auch über das Internet zu kommunizieren und sich entsprechende Medienkompetenz anzueignen -eine Vorrausetzung um auch im beruflichen Alltag Fuß fassen zu können", so LAbg. Barbara Novak.

Vor nicht einmal einem Jahr sind die Asylwerber in das Quartier in Wien Margarten eingezogen - die Bewohner sind junge alleinstehende Männer auf der Suche nach Hilfe. Walter Kiss, Geschäftsführer der Volkshilfe Wien, betont: "Alles was wir im Flüchtlingsquartier anbieten ist eine Grundversorgung. Zusatzangebote wie die Bildungswerkstatt haben wir sehr vielen ehrenamtlichen Helfern zu verdanken. Zum Beispiel Günther Triembacher, Vizepräsident des Lions Club Wien Belvedere und der Jungen Volkshilfe, die sich für Menschen einsetzen, die in Österreich eine Chance in ihrem Leben suchen. Wir sind stolz darauf das anbieten zu können und ich bedanke mich bei allen Beteiligten. Bildung ist das Wichtigste, um einen Sinn zu finden, die Sprache zu lernen und schließlich integriert zu werden."

Jeder der einen ehrenamtlichen Beitrag leisten möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Barbara Novak würde sich freuen, "wenn auch junge Wiener den Weg hierher finden würden, um gemeinsam mit den Jugendlichen zum Beispiel am Computer zu lernen oder den Kontakt mit Gleichaltrigen herzustellen - damit unterstützen sie die soziale Integration dieser Menschen".

