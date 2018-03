Hundstorfer: Anträge auf Gewährung von Zuwendungen aus dem Anerkennungsfonds für Freiwilliges Engagement ab sofort möglich

Förderungen bis 15.000 Euro möglich

Wien (OTS/BMASK) - Zur besonderen Anerkennung und Aufwertung von Freiwilligenengagement wurde mit dem Bundesgesetz zur Förderung von freiwilligem Engagement ein eigener Anerkennungsfonds für Freiwilliges Engagement eingerichtet. Dieses Instrument eröffnet nun zusätzliche Möglichkeiten besonderes und außergewöhnliches freiwilliges Engagement finanziell zu unterstützen. "Gerade auch vor dem Hintergrund der großartigen und der beeindruckenden Leistungen der Freiwilligen bei der Flutkatastrophe im Juni dieses Jahres, ist der Anerkennungsfonds ein weiteres gutes Instrument zur Förderung und Anerkennung dieses großartigen, freiwilligen Engagements für die Gesellschaft", erklärt Sozialminister Rudolf Hundstorfer. ****

Aus dem Fonds können finanzielle Zuwendungen für Aktivitäten und Initiativen, die zur Entwicklung oder Durchführung von innovativen Maßnahmen, besonderen Aktivitäten oder Initiativen zur nachhaltigen Sicherung des freiwilligen Engagements in Österreich beitragen, erfolgen. Zuwendungen können einzelne Personen oder Vereine bzw. Organisationen erhalten.

Anträge ab sofort beim Sozialministerium möglich

Ab sofort können Anträge auf Gewährung von Zuwendungen aus dem Anerkennungsfonds beim Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz eingebracht werden. Das Antragsformular sowie die Richtlinien können auf der Homepage des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (www.bmask.gv.at/site/Soziales/Freiwilliges_Engagement/Freiwilligenge setz/ ) oder vom freiwilligenweb (www.freiwilligenweb.at/index.php?id=CH0584 ) unter Downloads abgerufen werden. AntragstellerInnen können bei Vorliegen aller im Gesetz festgeschriebenen Voraussetzungen Zuwendungen in der Höhe von maximal 1.000 Euro erhalten. Für Organisationen beläuft sich die Summe auf maximal 15.000 Euro.

"Zivilgesellschaftliches Engagement muss gestärkt werden"

"Ziel des Anerkennungsfonds ist es, das hohe Niveau des freiwilligen Engagements in Österreich aufrechtzuerhalten", so Hundstorfer. Freiwilliges Engagement hat in Österreich einen großen Stellenwert für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und ist neben dem Sozialstaat mit Rechtsansprüchen eine wichtige Säule unseres Gesellschaftssystems. "Daher freut es mich besonders, dass durch das Freiwilligengesetz diese Möglichkeit, das zivilgesellschaftliche Engagement von Einzelnen oder Organisationen weiter zu forcieren und aufzuwerten, zu festigen und nachhaltig zu sichern, zu würdigen und anzuerkennen, geschaffen werden konnte", so Hundstorfer abschließend.

