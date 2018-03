Kogler/Brunner zur Schwarzen Sulm: "Landeshauptmann und Landesbeamte am Rande des Amtsmissbrauchs!"

Grüne: "Verantwortungsloses Treiben" - Berlakovich-Einschreiten unumgänglich!

Wien (OTS) - Die aktuellen Entwicklungen rund um das geplante Kraftwerksprojekt an der geschützten Schwarzen Sulm in Schwanberg (Deutschlandsberg) führen heute einmal mehr zur scharfer Kritik der Grünen: "Das verantwortungslose Treiben von steirischen Landesbeamten bis hin zu den Regierungsmitgliedern Seitinger und Voves hat zu den aktuellen Entwicklungen geführt: Statt den durch und durch rechtswidrigen Zustand zu beseitigen, befinden sich Land, Beamte und Landeshauptmann am Rande des Amtsmissbrauches", so der Vize-Klubobmann der Grünen, NAbg. Werner Kogler, der ja auch Landessprecher und Nationalratsspitzenkandidat der Grünen in der Steiermark ist. "Voves hat es weiterhin in der Hand dieses einmalige Naturjuwel zu schützen - und wenn Voves die Natur schon egal ist, soll er wenigstens volkswirtschaftlich verantwortlich handeln und die SteuerzahlerInnen schützen: Die Europäische Union hat völlig zurecht ein Verfahren gegen die Republik und damit gegen die Untätigkeit der steirischen Behörden eingeleitet - Strafzahlungen in Millionenhöhe sind wahrscheinlich", ruft Kogler in Erinnerung.

"Es wird unumgänglich sein, dass sich Bundesminister Berlakovich der Sache annimmt und gegebenenfalls mit Weisung als Oberbehörde einschreitet", appelliert dazu heute auch die Grüne Umweltsprecherin im Parlament, NAbg. Christiane Brunner: "Dies umso mehr, als das Umweltministerium ja ursprünglich in zweiter Instanz das Projekt in allen Belangen abgelehnt hat", erinnert sie und fügt hinzu: "Das ist eine der letzten Chancen von Berlakovich, seine horrende Umweltbilanz aufzubessern."

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at