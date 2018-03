ORF-Benefizkonzert in Grafenegg auf CD

Wien (OTS) - Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter Cornelius Meister spielt zugunsten der "ORF-Hochwasserhilfe sofort" Werke von Wagner, Gershwin und Ravel. Der Livemitschnitt aus Grafenegg (Solisten: Iris Vermillon und Paul Gulda) ist auf CD erschienen und im ORF-Shop erhältlich.

Am 25. Juni stellte sich das RSO Wien unter Chefdirigent Cornelius Meister in den Dienst der "Hochwasserhilfe sofort" und gab im niederösterreichischen Grafenegg ein Benefizkonzert, das 30.000 Euro erbrachte. Zu hören waren Richard Wagners Vorspiel und Liebestod aus "Tristan und Isolde" sowie die "Wesendonck-Lieder" interpretiert von Mezzosopran Iris Vermillion, George Gershwins "Rhapsody in Blue" von Paul Gulda und zum Abschluss Maurice Ravels "Boléro".

Nun ist das gesamte Konzert als Livemitschnitt auf der ORF-CD "Benefizkonzert in Grafenegg" erschienen und zum Preis von 19.90 Euro im ORF-Shop, Tel. Nr.: 01/501 70/373, sowie online unter shop.ORF.at erhältlich. Der Reinerlös kommt der "ORF-Hochwasserhilfe sofort" zugute.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Eva Krepelka

Tel.: 01/50101/18175

eva.krepelka @ orf.at