Ferienspaß in der PFOTENHILFE Lochen

Im Sommer können Kinder die Tiere der PFOTENHILFE kennen lernen

Lochen (OTS) - In der PFOTENHILFE Lochen findet auch heuer das alljährliche Kinderferienprogramm statt. In Kooperation mit den Gemeinden Lengau, Berndorf, Perwang, Mattighofen und Munderfing können Kinder im Alter von acht bis 15 Jahren an vier Terminen die PFOTENHILFE Lochen kennen lernen.

Bei einer Führung über den Hof lernen die Kinder verschiedene Tiere und ihre Bedürfnisse kennen. Es werden Esel und Schweine gestreichelt, Kaninchen, Pferde und Gänse beobachtet und wer Glück hat, kann sogar dem Pfau Paul beim "Rad Schlagen" zusehen.

Außerdem lernen die Kinder Wissenswertes über den Umgang mit Tieren und deren Pflege. Die Tierpfleger geben hilfreiche Tipps zum Halten von Heimtieren und sind auch für andere Fragen offen. Nach der Führung können die Kinder bei der Jause gemütlich beisammen sitzen und gerne noch weitere Fragen stellen.

"Ganz besonders freuen wir uns über das große Interesse der Lengauer Kinder. Innerhalb weniger Tage war der für sie reservierte Termin am 12. August ausgebucht, so dass weitere Termine geplant wurden," sagt Johanna Stadler, Geschäftsführerin der PFOTENHILFE Lochen.

Freie Termine gibt es noch am 5. August, 27. August und am 2. September. Wer zwischen acht und 15 Jahre alt ist und an einem dieser drei Tage von 12 Uhr bis 15 Uhr in die PFOTENHILFE kommen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. "Wir bitten Sie, Ihre Kinder so schnell wie möglich unter 01 / 892 23 77 anzumelden, um einen fixen Platz garantieren zu können", so Stadler. Mitzunehmen sind dem Wetter angepasste Kleidung, gute Laune und fünf Euro (Jause inkludiert). Der Treffpunkt ist direkt am Eingang der PFOTENHILFE Lochen, Gutferding 11, 5221 Lochen am See.

Rückfragen & Kontakt:

Johanna Stadler, Obfrau Verein PFOTENHILFE,

Tel.: 01 / 892 23 77, info @ pfotenhilfe.org, www.pfotenhilfe.org