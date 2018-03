Bundesinnung Bau: Schussopfer auf A4 kein österreichischer Baumeister!

Wien (OTS/PWK533) - Die Bundesinnung Bau legt Wert auf die Feststellung, dass es sich bei dem am Montag, 15.7. 2013 in das Schussattentat auf der Ostautobahn verwickelten Herrn um keinen österreichischen Baumeister handelt. Wir bitten die Medien, diesen Umstand zur Kenntnis zu nehmen. (us)

