Vollmondführung - Geheimnisvoller Spaziergang durch das Tal der Geschichte(n)

Stübing (OTS) - Nur das Mondlicht weist den BesucherInnen am 20. Juli ab 21 Uhr im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing bei der Vollmondführung den Weg. An diesem Abend bietet sich die Möglichkeit bei einem geführten Spaziergang mit Geschichte(n), Erzählungen, Sagen und Musik die Geheimnisse und die spannenden Hintergründe der historischen Hauslandschaften zu entdecken.

Haben Sie das Österreichische Freilichtmuseum Stübing schon einmal bei Nacht erlebt? Am 20. Juli um 21.00 Uhr haben die BesucherInnen die Gelegenheit das Tal der Geschichte(n) bei der Vollmondführung von einer anderen, geheimnisvollen Seite kennenzulernen.

Bei der Vollmondführung erfahren die TeilnehmerInnen interessantes und spannendes über die Bedeutung und den Einfluss des Mondes und der Dunkelheit auf das Leben unserer Vorfahren. Nur der Mond und die Laternen zeigen in dieser Nacht den Weg durch das Österreichische Freilichtmuseum Stübing zu den historischen Bauernhäusern. Ein Märchenerzähler begleitet die BesucherInnen mit spannenden Geschichte(n) und musikalischer Untermalung auf ihrer (Zeit)Reise durch das Tal der Geschichte(n) und verzaubert diese.

Einen besonderen Höhepunkt und Abschluss der Vollmondführung bildet die gemeinsame Rast in der Rauchstube, in der die BesucherInnen die urige Atmosphäre und Stimmung von einst erleben und erfahren können. Natürlich wird auch für einen gemütlichen Ausklang und für das leibliche Wohl aller BesucherInnen an einem ganz besonderen Platz im Museumsgelände gesorgt. Die TeilnehmerInnen der Vollmondführung erleben in dieser Nacht Mystik und Spannung an einem Ort der Ruhe im Tal der Geschichte(n)!

Termin: 20.07.2013; Zeit:21:00 Uhr;

Ort: Österreichisches Freilichtmuseum Stübing;

Kosten: Erwachsener Euro 15,--, Kinder Euro 11,--

Anmeldung erforderlich unter 03124/53700

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Freilichtmuseum Stübing, GF Mag. Egbert Pöttler, Email: egbert.poettler @ freilichtmuseum.at, T.: 03124/53700