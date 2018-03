Skandal um Wiener Abtreibungsärztin

Österreichischer Frauenring: Frauen vor Gesundheitsrisiken schützen!

Wien (OTS) - Seit Inkrafttreten der Fristenlösung 1975 hat jede Frau das Recht, sich innerhalb der ersten drei Monate straffrei für oder gegen eine Schwangerschaft zu entscheiden. Dennoch ist auch fast 40 Jahre später ein Schwangerschaftsabbruch für Frauen oft mit massiven - vor allem finanziellen - Hürden verbunden. Der kürzlich bekannt gewordene Fall einer Wiener Ärztin, die durch die unsachgemäße Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen das Leben zahlreicher Patientinnen gefährdete, zeigt, wie wichtig Qualitätskontrolle und angemessene gesetzliche Regelungen in diesem tabuisierten Bereich der Medizin sind.

Sicherheit der Patientinnen darf keine Kostenfrage sein!

Der Grund, weshalb Frauen Schwangerschaftsabbrüche abseits von Spitälern oder Ambulatorien durchführen lassen, sind in erster Linie die Kosten. Aus frauenrechtlicher Sicht wird deshalb schon seit Jahren eine staatliche Kostenregelung gefordert. "300 Euro müssten hier die absolute Obergrenze sein. Finanzielle Gründe dürfen nicht dazu führen, dass Frauen keine professionelle ärztliche Betreuung bekommen", sagt Christa Pölzlbauer, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings (ÖFR). Eine rasche, unbürokratische Terminvergabe und (falls gewünscht) Anonymität sollten weitere Grundvoraussetzungen sein. Die Durchführung muss den neuesten medizinischen Standards entsprechen und unter besten hygienischen Verhältnissen stattfinden. Zudem sollte zwingend eine Nachbetreuung gewährleistet sein - wenn erforderlich, auch eine psychische Betreuung.

"Im Jahr 2013 darf keine Frau mehr an den Folgen einer unsachgemäßen Abtreibung leiden, nur weil sie sich ein privates Ambulatorium oder eine Privatpraxis nicht leisten kann!", empört sich Pölzlbauer.

Schwangerschaftsabbrüche als Teil gynäkologischer Ausbildung Auch auf Ebene der ärztlichen Ausbildung müssen Lücken geschlossen werden: Schwangerschaftsabbrüche sollten Teil der gynäkologischen Ausbildung sein. Gesetzlich sollte verankert werden, dass Abbrüche nur von Ärzt_innen mit spezifischem Ausbildungswissen durchgeführt werden dürfen. "Derzeit ist nur vorgeschrieben, dass ein Arzt bzw. eine Ärztin den Abbruch durchführen muss. So gesehen könnte dann ja jeder Zahnarzt einen Abbruch durchführen", kritisiert Pölzlbauer.

Eine verpflichtende strenge Qualitätskontrolle, die sich auch als Kontrolle der Qualifikation der Ärztinnen und Ärzte versteht, würde die Gesundheit der Frauen schützen.

Auf gesetzlicher Ebene: Bundesweite Regelung nötig

Derzeit können Leiter_innen öffentlicher Spitäler entscheiden, ob Schwangerschaftsabbrüche in ihren Spitälern durchgeführt werden. In Tirol gibt es derzeit beispielsweise kein öffentliches Spital, das Abbrüche durchführt. Aus Sicht des ÖFR ist daher eine bundesweit einheitliche Verpflichtung öffentlicher Spitäler, auf ihren gynäkologischen Stationen die Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen abzusichern, im Kranken- und Kuranstaltengesetz zu verankern. Ausreichend Personal mit spezifischer Ausbildung, notwendige Räumlichkeiten sowie eine entsprechende Ausstattung müssen vorhanden sein. Denn im 21. Jahrhundert muss jede Frau in Österreich das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch zu leistbaren Preisen und unter einwandfreien medizinischen Bedingungen haben!

