Leopoldstadt: Folklore, Klassik und Jazz im Augarten

Am 21. Juli: Konzert der "Wladigeroff Brothers"

Wien (OTS) - Im Juli, August und September veranstaltet der Verein "Aktionsradius Wien" jeden Sonntag im Garten der "Bunkerei Augarten" (2., Obere Augartenstraße 1 a) stimmungsvolle Konzerte. Gemäß dem Motto "Silent Music" spielen die Mitwirkenden ohne Verstärker ("unplugged") und sorgen so für sommerliche Wohlklänge in angenehmer Lautstärke. Die Juli-/August-Konzerte beginnen um 18.00 Uhr und im September wird ab 16.00 Uhr musiziert. Stets ist der Eintritt gratis. Die Organisatoren ersuchen um Spenden für die Künstler. Das nächste Konzert findet am Sonntag, 21. Juli, ab 18.00 Uhr, statt: Zwei exzellente Instrumentalisten erfreuen die Zuhörer mit einer feinen "Bulgarischen Mischung aus Folklore, Klassik und Jazz". Die Brüder Alexander Wladigeroff (Trompete, Flügelhorn) und Konstantin Wladigeroff (Klarinette, Klavier) binden melodische und rhythmische Einflüsse vom Balkan und aus Europa in ihre "Weltmusik" ein. Neben seinen vielfachen Auftritten rund um den Globus hat das Duo "Waldigeroff Brothers" bereits mehrere CDs veröffentlicht ("For The Greatest und Little Things", "Wanderer in Love", "Jazz Impressions",...). Falls Schlechtwetter herrscht, wird das sonntägliche Garten-Konzert in den Bunker verlegt. Wer Fragen zu den "Silent Music"-Konzerten hat, kann sich an den Verein "Aktionsradius Wien" (Telefon 332 26 94, E-Mail office @ aktionsradius.at) sowie an die Lokalität "Bunkerei Augarten" (Telefon 0676/972 43 70) wenden.

Allgemeine Informationen:

Verein "Aktionsradius Wien":

www.aktionsradius.at

Lokal "Bunkerei Augarten":

www.bunkerei.at

Musik-Duo "Wladigeroff Brothers":

www.wladigeroff.com

