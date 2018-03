Karlsplatz: Lesung mit "Austrofred" und Militär-Film

Am 18.7.: Auszüge aus dem Roman "Hard on!" (20.30 Uhr), Film-Vorführung "Ich gelobe" (21.30 Uhr), Eintritt kostenlos

Wien (OTS) - Filme über monströse Kreaturen ("Wolf Men - Unter Wolfsmenschen") und österreichische Produktionen rund um das Aufwachsen und Aufbegehren ("Richtung Zukunft - Aufbrüche und Versprechungen") stehen am diesjährigen Sommer-Spielplan des Freiluft-Kinos "Kino unter Sternen" auf dem Karlsplatz. Noch bis Samstag, 20. Juli, laufen dort reizvolle Streifen. Die mit dem "Wiener Filmpreis" ausgezeichnete Satire "Ich gelobe" (AT 1994, Regie und Drehbuch: Wolfgang Murnberger, mit: Christoph Dostal, Andreas Lust, Andreas Simma, Marcus J. Carney, Leopold Altenburg) wird am Donnerstag, 18. Juli, gezeigt.

Der heimische Film befasst sich auf kurzweilige Art und Weise mit dem Wehrdienst. In die Geschichte des Wehrmannes "Berger" hat Filmemacher Murnberger auch persönliche Erfahrungen beim Heer eingearbeitet. Beleuchtet werden Dienst und Freizeit von Rekruten, zum Vorschein kommen Mankos bei der Ausbildung, ein reger Alkoholkonsum und unerfüllte Sehnsüchte. Die Aufführung fängt um 21.30 Uhr an. Das Vor-Programm startet um 20.30 Uhr: Der vielseitige Unterhalter "Austrofred" gestaltet eine Lesung mit Texten über das Bundesheer und Auszügen aus seinem bislang unveröffentlichten Roman "Hard on!". Herr Fred ist allzeit für Überraschungen gut, sowohl als Sänger ("Eich Dodln gib i Gas") wie auch als Buchautor ("Du kannst Dir Deine Zauberflöte in den Arsch schieben", etc.) und als Rezitator. Am Donnerstag erfährt die staunende Zuhörerschaft zum ersten Mal, was der der Künstler von seinem Dienstrang "Champion" und vom Militär generell hält. Der Zutritt zu diesem Film- und Leseabend des Vereins "After Image Productions" ist kostenlos. Information: Telefon 585 23 24 25 bzw. E-Mail: office @ afterimage.at.

Allgemeine Informationen:

Bis 20. Juli: "Kino unter Sternen 2013":

http://kinountersternen.at/

Sänger, Autor, Rezitator und Mime "Austrofred":

www.austrofred.at

Verein "After Image Productions":

www.afterimage.at

