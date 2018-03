ORF Ö1-Früh und Morgenjournale vom Di, 16.7.2013

Funkhaus Wien (OTS/Radio) - Frühjournal - 06:00 / Dienstag, 16.Jul 2013 06:00.00

Wetter - Jörg Stibor

Fortschritte bei Lehrerdienstrechtsverhandlungen - Stefan Kappacher Trayvon-Geschworene spricht - Constanze Pandi

Griechenland vor Generalstreik - Alkyone Karamanolis

Wirtschaftliche Lage in Griechenland - Volker Obermayr

Vor Begehung in Wiener Abtreibungsordination - Barbara Gansfuss Disziplinaranwalt für Ärzte - Andreas Jölli

Erreichbarkeit im Urlaub - Sebastian Prokop

Nachrichten - Andreas Lechner

Moderation: Eva Haslinger

Morgenjournal - 07:00 / Dienstag, 16.Jul 2013 07:00.00

Wetter - Jörg Stibor

Trayvon-Geschworene spricht - Constanze Pandi

Griechenland: Generalstreik: wer, wie , wo, was ? - Alkyone Karamanolis

Griechenland: Generalstreik - Auswirkungen auf Tourismus? - Volker Obermayr

Börse - Barbara Battisti

Lehrerdienstrechtsverhandlungen - Stefan Kappacher

Zur Lage der Nation

Begehung in geschl. Arztordination: Details zu Vorwürfen - Barbara Gansfuss

Task Force Justiz zu Jugendstrafvollzug - Wolfgang Werth

NSA: Was macht die EU ? - Tim Cupal

Klimawandel: Temperatur und Anstieg des Meeresspiegels - Martin Haidinger

Krimi "Ruf des Kuckucks" - Gabi Biesinger

ImPulsTanz: Akaram Khan Comp/Desh - Christian Fillitz

Nachrichten - Andreas Lechner

Moderation: Williwald Christian

Morgenjournal - 08:00 / Dienstag, 16.Jul 2013 08:00.00

Wetter - Jörg Stibor

Griechenland vor Generalstreik - Alkyone Karamanolis

Geschworene im Fall Zimmermann spricht - Constanze Pandi

NSA: was tut die EU? - Tim Cupal

Fortschritte bei Lehrerdienstrechtsverhandlungen - Stefan Kappacher Task Force Jugend-U-Haft - Wolfgang Werth

Begehung in Wiener Abtreibungsordination - Barbara Gansfuss Klimawandel: Meeresspiegel steigt an - Martin Haidinger

Meldungen - Andreas Lechner

Moderation: Zupan Agathe

Regie: Haslinger Eva

Produktion: Kruder-Klutsch Karin

