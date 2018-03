Leica Camera auch in diesem Jahr Partner des Montreux Jazz Festivals

Solms (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Die Leica Camera AG ist auch in diesem Jahr offizieller Partner des Montreux Jazz Festivals, das noch bis zum 21. Juli 2013 stattfindet. Bereits im vergangenen Jahr hat das Unternehmen als Official Supporter des weltweit renommierten Festivals am Genfer See die Auftritte von Weltstars aus der Musikszene fotografisch begleitet.

Besucher des Montreux Jazz Festivals können sich in diesem Jahr über die Ausstellungen "Music in Pictures" von Michael Agel, Leica Camera AG, freuen. Die großformatigen Aufnahmen von Musikern wie Michael Wollny, Alanis Morissette, Luiz Melodia oder Amy McDonald sind im vergangenen Jahr entstanden. Präsentiert werden die Bilder am Montreux Jazz Club und Auditorium Stravinski.

Eigens zum Montreux Jazz Festival bietet Leica Camera in diesem Jahr erstmals eine Sonderserie der in Deutschland gefertigten Kompaktkamera Leica X2 an. Die exklusiv auf nur zehn Exemplare limitierte Sonderedition ist mit capri-blauem Leder bezogen und mit dem Logo des Montreux Jazz Festivals graviert. Die Kameras können seit dem 4. Juli im Montreux Jazz Shop erworben werden.

Leica Fotograf Michael Agel wird auch in diesem Jahr die Auftritte der Musiker wie Sting, Green Day, Leonard Cohen, Kraftwerk oder Joe Cocker auf der Bühne dokumentieren. Ausgewählte Bilder des diesjährigen Festivals sehen Sie auf www.blog.leica-camera.com

Bilder von Michael Agel stehen für Sie auf www.leica-camera-extranet.com, Login: press, Password: leica2013, zum download bereit.

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Dippel / Telefon direkt 06442-208 403 / Telefax direkt -455 /

andreas.dippel @ leica-camera.com