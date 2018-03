W. P. Carey gibt Übernahme von Innovationszentrum in den Niederlanden für 31 Mio. Euro bekannt

London (ots/PRNewswire) - W. P. Carey Inc. , ein Immobilien-Investmentgesellschaft ("REIT") die sich auf Sale-Leaseback-Finanzierungen

für

Unternehmen, die Finanzierung kundenspezifischer Bauvorhaben und den Erwerb von an einzelne Pächter vermieteten Immobilienspezialisiert, gab heute bekannt, dass seine REIT-Tochter CPA®:17 -Global, eine nicht-börsengängige Aktiengesellschaft, das neue europäische Innovationszentrum von Royal FrieslandCampina in den Niederlanden übernommen hat. Die Gesamtkosten für den Erwerb der Anlage wurden auf etwa 31 Mio. Euro beziffert.

Royal FrieslandCampina ist die viertgrößte Molkereigesellschaft Europas und die fünftgrößte der Welt. Das Unternehmen beschäftigt ca. 20.000 Mitarbeiter in 28 Ländern und hat im Jahr 2012 10,3 Mrd. Umsatz erwirtschaftet.

Der Bau der neuen Anlage wurde im Juli 2013 von der Entwicklungs- und Baufirma Hurks abgeschlossen. Die auf dem Campus der Universität und des Forschungszentrums Wageningen gelegene Anlage befindet sich in einer Region, die als das niederländische "Food Valley" bekannt ist. Dort sind viele internationale Lebensmittelkonzerne sowie biowissenschaftliche und landwirtschaftliche Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen angesiedelt.

Jeffrey Lefleur, Managing Director von W. P. Carey, sagte: "Diese Transaktion ist unser zweiter Geschäftsabschluss dieses Jahres in den Niederlanden und unterstützt unser Geschäftsmodell, nach dem wir entscheidende Betriebsanlagen mit langfristigen Einzelpachtverträgen erwerben."

Kees Gielen, Chief Financial Officer von RFC, sagte: "Hurks hat den Bau unseres neuen Innovationszentrums erfolgreich abgeschlossen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit CPA®:17 - Global als unserem neuen Vermieter. Dies wird uns in die Lage versetzen, einen signifikanten Anteil unserer europäischen Forschungs- und Entwicklungsarbeit an einem einzelnen Standort zu konsolidieren."

W. P. Carey Inc. Zu seinem 40-jährigen Jubiläum ist W. P. Carey Inc. eine börsengängige REIT-Gesellschaft , die Unternehmen in aller Welt mit langfristigen Sale-Leaseback- und Build-to-Suit-Finanzierungen unterstützt und ein Investmentportfolio im Gesamtwert von etwa 15,2 Mrd. Euro besitzt und verwaltet. Das Unternehmen ist seit 1998 in Europa aktiv und seine europäischen Vermögenswerte machen etwa 3,6 Mrd. US-Dollar (2,7 Mrd. Euro) seines globalen Portfolios aus. Als der größte Eigentümer bzw. Verwalter von Nettopachtobjekten ist das auf die Unternehmensfinanzierung ausgerichtete Kredit- und Immobilien-Underwriting-Geschäft von WPC eine feste Größe, die sich in einer breiten Vielfalt von Branchen und Objekttypen bewährt hat. Sein Portfolio langfristiger Pachtobjekte mit kreditwürdigen Mietern zeichnet sich durch langfristig stabile Cashflows aus, welche WPC in die Lage versetzten, seinen Anlegern seit nahezu vier Jahrzehnten beständige und steigende Dividenden auszuschütten. www.wpcarey.com

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne US-amerikanischer Wertpapiergesetze. Die Äußerungen von Lefleur sind Beispiele zukunftsbezogener Aussagen. Eine Anzahl von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von CPA®:17 - Global maßgeblich von den Erwartungen abweichen. Zu diesen Risiken, Trends und Ungewissheiten gehören das allgemeine Wirtschaftsklima, das Angebot von und die Nachfrage nach Büro- und Industrieimmobilien, Zinsniveaus, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und andere Risiken, die mit dem Erwerb und dem Besitz von Immobilien einhergehen, darunter die Risiken, dass Pächter ihre Mietzahlungen versäumen oder dass unerwartet hohe Kosten anfallen. Für weitere Informationen zu den Faktoren, die sich auf CPA®:17 -Global auswirken können, verweisen wir auf die Meldungen von CPA®:17 - Global an die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC.

