Sedo übernimmt weltweiten Vertrieb der neuen Webadressen mit der Endung .Bio / Unverbindliche Vormerkung ab sofort möglich

Köln (ots) - Starting Dot, Inhaber der neuen Top Level Domain (TLD) ".Bio" hat die Sedo GmbH aus Köln als Partner für den weltweiten Vertrieb von Premium Domains unter dieser TLD gewählt. Die Domains unter .Bio werden in sogenannten "Sunrise and Landrush"-Auktionen, Premiumauktionen und in individueller Vermarktung durch die Sedo-Broker veräußert.

Deutschland ist für diese TLD einer der weltweit größten Märkte, da "Bio" hierzulande seit Jahren schon ein Trend und eine große Wachstumsbranche in Bereichen wie der Lebensmittelindustrie, Biotechnologie oder Kosmetik darstellt.

Die Vorteile der .Bio-Domains liegen auf der Hand: Unternehmen bietet sich die einmalige Möglichkeit, ihre Identität, Produkte und verschiedene Aktivitäten bereits in der Webadresse deutlich zu machen und ihre Marke eindeutig mit "Bio" in Verbindung zu setzen. Anbieter biologischer Lebensmittel oder die Kosmetikindustrie können nun ihre Namen mit einer .Bio-Domain registrieren. Darüber erlangen sie deutlich mehr Aufmerksamkeit und können dazu beitragen, den Absatz wesentlich zu erhöhen.

Interessenten für die Domains unter der neuen Endung .Bio können sich ab sofort für den Wunschnamen vormerken lassen und alles Wissenswerte zu bevorstehenden Auktionen sowie den Start der Vergabe erfahren. Infos dazu sind hier erhältlich: http://bit.ly/12Pp77F

Über Sedo GmbH Sedo mit Sitz in Köln, Boston (USA) und London (UK) ist die weltweit führende Domainhandelsbörse mit 2 Million Mitgliedern und einem Verkaufsangebot von ca. 18 Millionen Domains aller Endungen. Sedo bietet Käufern und Verkäufern Dienstleistungen rund um Domains, wie etwa Domain-Parking, Domain-Bewertungen, Domain-Transfers und Domain-Vermarktung. Weitere Informationen unter:

http://www.sedo.de

Über Starting Dot Starting Dot ist ein Betreiber neuer Domainendungen mit Sitz in Paris. 2011 gegründet entwickelt das Unternehmen mit .Bio sowie mit weiteren Bewerbungen um .IMMO, .ARCHI, und .SKI ein Portfolio von branchenspezifischen Top Level Domains. Weitere Informationen unter: http://www.startingdot.com

