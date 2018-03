Century Bridge schließt 44,4 Millionen $ Immobilieninvestition in China ab

Peking Und Dallas (ots/PRNewswire) - Century Bridge Capital gab heute bekannt, dass es 44,4 Millionen $ in ein Joint Venture mit Coastal Greenland Limited für die Entwicklung eines Wohnbauprojekts für die mittlere Einkommensschichten in Wuhan (China) investiert hat, mit dem eine Baulücke geschlossen werden wird. Das Projekt wird 162.030 Quadratmeter umfassen und befindet sich in Hankou, Wuhans traditionellem Geschäftszentrum im Zentrum. 30,5 Millionen $ der Finanzmittel für die Investition wurden über den Century Bridge China Real Estate Fund, L.P. bereitgestellt. Die verbleibenden 14,4 Millionen $ wurden durch eine Koinvestition aufgeboten. Die Investition stellt die erste, durch den Fonds von Century Bridge aufgebrachte Investition dar. Der Fonds weist über 170 Millionen $ an verbindlich zugesagtem Gesamtkapital von neun weltweiten Institutionen auf.

Die Investition kommentierend, merkte der CEO von Century Bridge Tom Delatour an: "Diese Investition in Wuhan entspricht genau unserer Strategie, in Wohnprojekte für mittlere Einkommensschichten in Tier-II-Städten zu investieren, da wir damit auf Möglichkeiten abzielen, die den großen Urbanisierungstrend in China kapitalisieren. Darüber hinaus befindet sich das Projekt in einem bereits entwickelten Stadtteil, in dem sich Supermärkte, Schulen, Krankenhäuser und Freizeiteinrichtungen in fußläufiger Entfernung befinden. Der leichte Zugang zu Wuhans Finanzbezirk macht dieses Bauprojekt zudem sehr attraktiv für Käufer von Wohneigentum."

Der Präsident von Century Bridge President, Wei Deng, fügte hinzu:

"Bei jeder über unseren Fonds durchgeführten Investition wird unsere Kernstrategie zu Grunde gelegt, mit erfahrenen lokalen Baupartnern wie zum Beispiel mit Coastal Greenland zusammenzuarbeiten. Angesichts der umfangreichen Erfahrungen von Coastal mit Bauprojekten in mehr als einem Dutzend chinesischer Städte ist der Zusammenschluss mit Coastal in Hinblick auf unsere Strategie ein konsequenter Schritt. Da wir während der gesamten Planungs-, Bau-, und Vermarktungsprozesse Hand in Hand mit unseren Joint Venture-Partnern zusammenarbeiten, suchen wir uns auch stets Joint Venture-Partner aus, die äußerst kooperativ sind und transparent arbeiten. Angesichts der Erfolgsbilanz von Coastal bei der Zusammenarbeit mit ausländischen Investoren sind sie für uns ein perfekter Partner."

Der Konzernvorsitzende von Coastal Greenland, Jiang Ming, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Century Bridge. Aufgrund der umfangreichen Erfahrungen von Century Bridge bei Immobilienentwicklung, Private Equity, Investment Banking, Versicherungs- und Asset Management ist das Unternehmen eine exzellente Quelle für Kapital, für Erfahrungen im Asset Management und für strategisches Denken. Mit 23 Jahren Erfahrung im Immobilienbereich als eine hochangesehene Marke hat Coastal unseren institutionellen Investoren kontinuierlich bedeutende Renditen geboten und wir sind uns sicher, dass durch das Zusammenbringen der Erfahrungen im Finanzmanagement von Century Bridge und der Expertise bei der Immobilienentwicklung von Coastal für beide Parteien starke und sichere Renditen möglich sind.

Da erwartet wird, dass 300 bis 400 Millionen Menschen in den nächsten 15 Jahren in die chinesischen Städte umziehen werden, werden die kontinuierliche Urbanisierung und der Infrastrukturbedarf das Wachstum der Tier-II-Städte weiter antreiben. Century Bridge Capital ist der Meinung, dass diese Dynamik ein gutes Zeichen für kontinuierliche Stabilität und Investitionsmöglichkeiten in Wohnprojekte für die mittleren Einkommensschichten in Chinas Tier-II-Städten sein wird.

Century Bridge Capital ist eine Private-Equity-Firma mit Büros in Peking (China) und Dallas (Texas). Das Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf Investitionen in Wohnimmobilien für mittlere Einkommensschichten in Chinas wachsenden Tier-II-Städten.

