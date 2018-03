Wechsel in der Geschäftsführung - Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH

Wien (OTS) - Anton Marschall - bislang Area Manager Süd-Ost Europa und Geschäftsführer von Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH -übergibt im Rahmen der geregelten Nachfolgeplanung die Geschäftsführung von Schindler Österreich an Peter Schnieper.

Schindler gibt den Wechsel in der Geschäftsführung der Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH bekannt. Herr Anton Marschall, bisheriger CEO der Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH wird sich ab August 2013 zur Gänze seiner neuen Aufgabe als Area Manager Süd-Ost Europa widmen und übergibt die Geschäftsführung von Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH an Herrn Peter Schnieper.

Anton Marschall - seit Anfang 2010 CEO von Schindler Österreich -hat das Unternehmen in den letzten Jahren maßgeblich geprägt und die führende Position der Schindler Österreich Gruppe weiter ausgebaut. Bereits Anfang 2013 hat er neben der Geschäftsführung von Schindler Österreich die Funktion des Area Managers Süd-Ost Europa übernommen. Die Area Süd-Ost Europa umfasst zwölf Landesgesellschaften im ost-und südeuropäischen Raum. Anton Marschall zur Übergabe der Geschäftsleitung in Österreich: "Ich freue mich sehr, dass wir Peter Schnieper für die Funktion des Geschäftsführers bei Schindler Österreich gewinnen konnten. Damit ist die österreichische Schindler Organisation in bewährten und vor allem sehr erfahrenen Händen."

Peter Schnieper - gebürtiger Schweizer - ist bereits seit mehr als zwanzig Jahren erfolgreich für Schindler Schweiz in unterschiedlichen Führungspositionen tätig. So bringt er durch seine vorherigen Funktionen wie beispielsweise Geschäftsführer Schindler Luzern, Leiter Field Operations Schweiz und zuletzt als Technischer Direktor einen umfangreichen professionellen Erfahrungsschatz für seine neue Funktion nach Wien mit. Peter Schnieper zu seiner neuer Funktion in Österreich: "Als das Angebot zu Schindler Österreich kam, musste ich nicht lange überlegen. Schindler Österreich ist eine sehr erfolgreiche Landesorganisation innerhalb des Schindler Konzerns. Eine erfolgreiche Organisation noch weiter vorwärts zu führen, ist eine große Herausforderung, welche ich sehr schätze und die ich gerne annehme."

Über den Schindler Konzern

Der Schindler Konzern, gegründet 1874 in der Schweiz, ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen, Fahrtreppen und entsprechenden Serviceleistungen. Die Mobilitätslösungen von Schindler bewegen täglich eine Milliarde Menschen auf der Welt. Hinter dem Erfolg des Unternehmens stehen 45.000 Beschäftigte in mehr als 100 Ländern. Weitere Information über den Schindler Konzern finden Sie auf www.schindler.com

Über Schindler Österreich

Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH ist die österreichische Tochter des Schindler Konzerns. Langjährige Erfahrung, höchste Produktqualität, Flexibilität und umfangreiche Kundenbetreuung zeichnen dabei die Leistungen von Schindler aus und sichern so auch in Österreich eine führende Position. Weitere Information über Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH finden Sie auf www.schindler.at

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Informationen oder Fotoanfragen wenden

Sie sich bitte an:

Elke Sima, Öffentlichkeitsarbeit

Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH

Tel. +43 1 601 88 3524, Fax +43 1 601 88 3545

E-Mail: elke.sima @ at.schindler.com