Rauch zu Heinisch-Hosek: Stillstand ist kein Erfolg

Dürftige Bilanz von fünf Jahren Heinisch-Hosek – Nein zu SPÖ- Zwangsjacken – ÖVP hat Zukunft im Blick

Wien, 15. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Stillstand ist kein Erfolg", urteilt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zur heutigen Bilanz-Pressekonferenz von Frauenministerin Heinisch-Hosek. "Statt Herausforderungen in ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich zu lösen, war Heinisch-Hosek schon immer die Erste, die auf andere gezeigt hat. In jedem Ressort mitmischen zu wollen und das eigene links liegen zu lassen, ist kein Leistungsnachweis." Der ÖVP-Manager betont, dass die SPÖ "Politik an den Frauen vorbei" macht. Das einzige, wofür die SPÖ-Frauenpolitik steht, ist Bevormundung. "Dabei wissen Frauen sehr gut, was sie wollen. Die Politik muss die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, damit Frauen sich ihr Lebenskonzept verwirklichen können. Einen politischen Vormund brauchen Frauen nicht", so Rauch. ****

Der Kern der ÖVP-Frauenpolitik ist das klare Bekenntnis zur Wahlfreiheit und Förderung. "Es darf nicht heißen, entweder Karriere oder Familie – Frauen in Österreich sollen selbst entscheiden können. In den vergangenen fünf Jahren hat die ÖVP hierfür viel in Bewegung gesetzt", sagt Rauch. So tragen unter anderem die Verbesserungen bei der Anrechnung von Kindererziehungszeiten, das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld und die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten eine klare schwarze Handschrift. Und wir haben noch viel vor", so Rauch. "'Stark. Schwarz. Weiblich.' – das ist die Frauenpolitik der ÖVP. Wir sind gegen rote Zwangsjacken und für die Stärkung der Wahlfreiheit. Die ÖVP ist das klare Gegenkonzept zum sozialistisches Stillstand", so der ÖVP-Manager abschließend.

