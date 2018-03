ORF SPORT + mit den Highlights vom Hypomeeting Götzis 2013

Am 16. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 16. Juli 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Hypomeeting in Götzis 2013 um 20.15 Uhr.

Bei schwierigen Bedingungen mit niedrigen Temperaturen von stets unter zehn Grad und immer wieder Regen zeigten die Athleten beim Hypomeeting Götzis großen Einsatz und starke Leistungen. Der Kanadier Damian Warner siegte mit 8.307 Punkten. Seine Landsfrau Brianne Theisen jubelte mit 6.376 Punkten über eine neue Jahresweltbestleistung. Österreichs Top-Zehnkämpfer Dominik Distelberger erreichte in dem Weltklassefeld den neunten Platz. Mit 7.794 Punkten fehlten ihm nur 46 Punkte auf seine persönliche Bestleistung.

