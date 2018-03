Wo Träume wahr werden: Die bestbewerteten Luxushotels der Welt schon für rund 100 Euro?

Nürnberg (ots) - Sich einfach mal was gönnen und wie ein König residieren oder ein Filmstar nächtigen. Luxushotels verwöhnen ihre Gäste nicht nur mit exklusiver Ausstattung, erlesenen Speisen und prunkvollen Zimmern. Auch ein Service, der keine Wünsche offen lässt, zählt hier zur Selbstverständlichkeit. Wie günstig sogar Luxus pur sein kann, zeigt hotel.info [ www.hotel.info ]. Das internationale Buchungsportal präsentiert bestbewertete Hotels mit luxuriösem Ambiente.

Die Räumlichkeiten des Grandhotel Lienz [

http://www.hotel.info/de/grandhotel-lienz/hotel-258350 ] bieten

stilvolle Eleganz bis ins kleinste Detail. Das Hotel mit 1.400 m² Platz nur für Wellness, Spa und Schönheit wird von Übernachtungsgästen auf hotel.info mit einer Gesamtnote von 9,5 bewertet und steht damit auf Platz 1. Eine Übernachtung ist im Juli nach aktuellem Stand bereits ab 120 Euro buchbar.

Über Kitzbühel gelegen, bietet das Hotel Schloss Lebenberg einen fantastischen Blick über die imposante Kulisse der Kitzbüheler Alpen sowie 150 Zimmer und Suiten in den verschiedensten Stilrichtungen. Im Juli können Hotelgäste hier sogar schon ab 98 Euro nächtigen.

Auch im internationalen Vergleich schneidet das Grandhotel Lienz mit einem Spitzenplatz ab. Ebenfalls mit 9,5 von 10 Punkten bewerten hotel.info-Buchungskunden den Ketschauer Hof in Deutschland, das Hotel Ritz Paris** in Frankreich sowie das Hipotels Hipocampo Palace in Spanien. Das Hotel im spanischen Cala Millor hat dabei eine Weiterempfehlungsrate von 98 %. Im Juli waren Zimmer bereits für rund 110 Euro buchbar, für August liegt der Preis bei 156 Euro.

Auch viele weitere bestbewertete High-Class-Hotels sind nach aktuellem Stand im Juli bereits für rund 100 Euro je Nacht und Zimmer zu haben.

Die vollständige Pressemeldung inklusive tabellarischer Auswertung ist hier zu finden:

http://www.hotel.info/Press/Article?lng=DE&item=2085

