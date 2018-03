"Wünsch dir was" in Niederösterreichs "Genießerzimmern"

Bohuslav: "Genießerzimmer" haben besonderen Charme

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Zusammenhang mit den insgesamt 90 ausgewählten Gastgebern, die in Niederösterreich so genannte "Genießerzimmer" anbieten, erinnert Tourismus-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav an das "Wünsch dir was"-Angebot. Dabei hat jeder "Genießerzimmer"-Gast drei Wünsche frei.

"Neben dem individuellen Ambiente macht die Extraportion an Zuvorkommenheit, Regionalität, Genuss und Kultur den besonderen Charme der 'Genießerzimmer' aus. Dass dabei nicht immer ausgefallener Luxus, sondern vor allem das persönliche Engagement der Gastgeber gefragt ist, beweist die Liste der Mitgliedsbetriebe, die vom 5-Sterne-Hotel über Wellnessbetriebe, Landhäuser, Gasthöfe, Privatzimmer bis zu Urlaub-am-Bauernhof-Vermietern reicht", so Bohuslav.

Schon bei der Ankunft in der jeweiligen "Genießerzimmer"-Unterkunft erwartet die Urlauber eine individuelle Liste des Gastgebers, aus der sie nach Belieben drei Wünsche auswählen können. So etwa das Lieblingsgericht aus der Waldviertler Küche, eine Besichtigung des Weinkellers mit dem Winzer, ein Abholservice nach dem Heurigenbesuch oder auch ein Glas Sekt zum Frühstück, eine selbstgemachte Torte zur Jause, die Zeitung vor dem Hotelzimmer, der Lieblingswein zum Abendessen, die Reservierung eines Liegeplatzes oder die Zubereitung eines abendlichen Pilzmenüs mit eigenhändig gesammelten Pilzen.

Für die "Genießerzimmer" stehen eigene Urlaubsgutscheine im Wert von 50 Euro zur Verfügung, diese können unter der Telefonnummer 02742/9000-9000 bzw. per e-mail info @ noe.co.at bei der Niederösterreich-Information bestellt werden. Auch eine "Genießerzimmer"-Broschüre ist hier erhältlich.

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Mag. Lukas Reutterer, Telefon 02742/9005-12026, e-mail lukas.reutterer @ noel.gv.at, bzw. Niederösterreich-Werbung, Marian Hiller, Telefon 02742/9000-19844, e-mail marian.hiller @ noe.co.at bzw. www.genießerzimmer.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12156

www.noe.gv.at/nlk