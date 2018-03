Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Prof. Erich Lessing zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Prof. Erich Lessing zum 90. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen vielfach ausgezeichnetes künstlerisches Wirken würdigt. "Mit großer Leidenschaft haben Sie als Amateurfotograf begonnen und sich in kürzester Zeit mit Ihren Porträtfotos und mit Ihren Dokumentationen über Osteuropa, über den Ungarnaufstand und über die Unterzeichnung des Staatsvertrages im Belvedere einen Namen gemacht. Ihr Blick für das Wesentliche, Ihr Gespür für das Prägnante und Ihre rasche Reaktion waren die Erfolgsrezepte für Ihre zahlreichen historischen Schnappschüsse", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

