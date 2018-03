Social Media Management von A-Z

Lehrgang zum "Akademischen Social Media Manager" geht im Herbst 2013 in die zweite Runde, Infoabend am 12.8.2013

Wien (OTS) - Im September startet bereits zum zweiten Mal Österreichs einziger akademischer Lehrgang zum Social Media Manager an der LLL Academy in Wien. Der Lehrgang ist auch mit Berufstätigkeit gut zu vereinbaren, da er Montag abends und Freitag nachmittags stattfindet. Am 12. August 2013 steht Lehrgangsleiterin Dr. Sylvia Geyer beim Infoabend für Fragen und Antworten zur Verfügung.

Breites Wissensspektrum

Die zweisemestrige Ausbildung ist breitgefächert und bezieht von der Strategieentwicklung, Kampagnenplanung und -durchführung auch das Monitoring der Social Media-Aktivitäten mit ein. "Wir präsentieren unseren Studierenden ein breites Fächerspektrum. Daher stehen auch verwandte Disziplinen wie Cross-Channel Marketing, CRM und mobile Applications am Lehrplan. Rechtliche Aspekte und das Rüstzeug für knackige Texte geben wir ebenfalls mit", erklärt Sylvia Geyer die Ausbildungsinhalte. Unterrichtet wird diese thematische Vielfalt von 20 Expertinnen und Experten. Diese sind entweder beratend, oder bereits mehrere Jahre in Unternehmen, als Social Media Manager tätig.

Zwei Semester mit Abschlussdiplom oder auch nur ein Modul

Der Lehrgang kann sowohl gesamt im Umfang von 20 Modulen, als auch in einzelnen Modulen gebucht werden. So können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Ausbildung nach ihren Wünschen maßschneidern. All jene, die sich für die gesamte Dauer entscheiden, beenden den Lehrgang mit einem anerkannten Diplom zum "Akademischen Social Media Manager".

Für Berufstätige geplant

Der Lehrgang ist für berufstätige Menschen konzipiert und findet daher Montag abends und Freitag nachmittags statt. Im ersten Semester stehen zwei Projektpräsentationen am Plan, im zweiten Semester drei.

Infoabend am 12. August 2013

Zeit: 17.30 Uhr bis ca. 19 Uhr

Ort: Life Long Learning Academy Technikum Wien, 7. Stock "Kaffeehaus" (Raum Nr. F7.32)

Höchstädtplaz 6

1200 Wien

Infos zum zweisemestrigen Lehrgang

Dauer: 2 x 7 Wochen im Wintersemester 2013, 2 x 8 Wochen im Sommersemester 2014

Zugangsvoraussetzung & Bewerbung: Es ist kein Hochschulabschluss notwendig, 1-2 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Informatik, Wirtschaftsinformatik, Marketing, Kommunikation oder verwandten Themengebieten sind jedoch von Vorteil

Abschluss: Akademischer Social Media Manager (60 ECTS Punkte)

Kosten: EUR 3.300,-/Semester inkl. aller Unterlagen und Abschlusszertifikat (exkl. MwSt.), oder EUR 500,- je Modul (exkl. MwSt.)

www.lllacademy.at/smm

Über die LLL Academy

Die Life Long Learning Academy Technikum Wien ist seit 2005 der Anbieter, wenn es ums lebenslange Lernen und um berufsorientierte Aus- und Weiterbildung in der Technik geht. Auch wenn der Fokus in der Technik liegt, so runden Persönlichkeits- und Managementseminare das Angebot ab. Die LLL Academy bietet auch Inhouse-Seminare für Industrie und KMU, die auf die Bedürfnisse der Kunden maßgeschneidert werden. In den letzten Jahren hat sich die LLL Academy als Spezialistin für E-Health und IKT etabliert. Die Life Long Learning Academy ist eine 100%-Tochter der Fachhochschule Technikum Wien. www.lllacademy.at

