C&A unterstützt Hochwasserhilfe der Volkshilfe

40.000 Euro für Betroffene in Form von Warengutscheinen bereitgestellt

Wien (OTS) - "Die Hochwasserkatastrophe hat ganz Österreich erschüttert. Sie hat uns aber auch gezeigt, wie wichtig es ist, dass unsere Gesellschaft in Krisen zusammenhält. Nur gemeinsam können wir den betroffenen Familien helfen. Deshalb freut es uns umso mehr, dass sich mit C&A ein großes und bekanntes Unternehmen bei der Hochwasserhilfe engagiert", sagt heute Volkshilfe Bundesgeschäftsführer Erich Fenninger anlässlich der großzügigen Unterstützung durch C&A. Insgesamt 40.000 Euro stellt das Unternehmen in Form von Warengutscheinen an die Hochwasserhilfe der Volkshilfe zur Verfügung.

"Einen Haushalt wieder neu aufzubauen kostet viel Geld und viel Energie. Viele Betroffene mussten große finanzielle Schäden erleiden. Mit unserer Spende möchten wir die betroffenen Familien beim Wiederaufbau unterstützen. Die soziale Verantwortung ist uns Anliegen und Verpflichtung zugleich", sagt Markus Wagenhofer, Vertriebsleiter C&A.

Der symbolische Spendenscheck wurde bereits im Rahmen der 9. "Volkshilfe Nacht gegen Armut" überreicht. Die Gutscheine liegen bei den Volkshilfe Landesorganisationen auf. "Wir möchten uns ganz herzlich für die großzügige Spende bedanken, auch im Namen derer, denen wir damit helfen können", so Fenninger abschließend.

Sie möchten helfen? So geht's!

Spendenkonto:

PSK 1 740 400 | BLZ 60 000

BIC OPSKATWW | IBAN AT77 6000 0000 0174 0400

Kennwort: Hochwasserhilfe

SMS-Spende: Senden Sie ein SMS mit Angabe des Spendenbetrags (1 Euro bis maximal 100 Euro) an die SMS-Spenden-Nummer 0676 800 70 80.

Online spenden: www.volkshilfe.at/onlinespenden

Sie sind vom Hochwasser betroffen? Wir helfen!

Einfach das Formular zur Überbrückungshilfe von unserer Homepage herunterladen, ausfüllen und die Angaben unbedingt von den MitarbeiterInnen der Volkshilfe bestätigen lassen. Die Volkshilfe ist Teil der ORF-Aktion Hochwasserhilfe-Sofort: www.volkshilfe.at

