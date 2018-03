Bart Peterkin und James Rushmere wechseln zu Dodge & Cox Worldwide Investments Ltd.

London (ots/PRNewswire) - Dodge & Cox, einer der größten privaten Anlageberater der Welt, gab heute bekannt, dass mit Bart Peterkin und James Rushmere zwei neue Angestellte für den direkten Kundenkontakt zu dessen Tochtergesellschaft im Vereinigten Königreich, Dodge & Cox Worldwide Investments Ltd., wechseln werden. Über die Niederlassung in London im Vereinigten Königreich vertritt Dodge & Cox Worldwide Investments institutionelle Anleger. Überdies dient sie als Vertriebsstelle für Dodge & Cox Worldwide Funds plc, einen UCITS-konformen* Fonds mit Sitz in Irland, der qualifizierten, nicht US-amerikanischen Investoren seit Dezember 2009 für Investitionen offen steht. Der Fonds ist zum öffentlichen Vertrieb in Dänemark, Irland, den Niederlanden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich zugelassen.

Herr Peterkin bringt 15 Jahre praktische Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit institutionellen Investoren und Beratern im gesamten Vereinigten Königreich und Europa zu Dodge & Cox. Zuvor war er bei Schroders, AXA Rosenberg und zuletzt bei Barclays Capital tätig. Herr Peterkin hat sein Studium zum Bachelor (B.A.) in Wirtschaftswissenschaften und Sozialgeschichte im Jahr 1998 an der Leicester University abgeschlossen.

Herr Rushmere wechselt von Henderson Global Investors zu Dodge & Cox. Er verfügt über 10 Jahre Erfahrung im Investmentbereich und war bereits bei New Star Asset Management und Old Mutual International tätig. Überdies hat er mit Investoren aus dem gesamten Vereinigten Königreich, Südafrika sowie dem Nahen Osten zusammengearbeitet. Herr Rushmere hat sein Studium zum Bachelor (B.A.) der Betriebswirtschaftslehre im Jahr 2005 an der Oxford Brookes University abgeschlossen.

Herr Peterkin und Herr Rushmere werden zur London-Niederlassung wechseln, in der auch Chloe Wilson tätig ist. Toby Goold, der Geschäftsführer von Dodge & Cox Worldwide Investments, leitet die Niederlassung.

Charles Pohl, der Vorstandsvorsitzende und Chief Investment Officer von Dodge & Cox, erklärte: "Im Zuge des Ausbaus unseres UCITS-Geschäfts in ganz Europa bemühen wir uns um die Aufrechterhaltung jener teamorientierten Kultur, die seit über 80 Jahren ein Markenzeichen von Dodge & Cox ist. Der riesige Erfahrungsschatz von James Rushmere und Bart Peterkin bei der Zusammenarbeit mit institutionellen Anlegern wird für unsere London-Niederlassung und das gesamte Unternehmen von unschätzbarem Wert sein."

Das 1930 gegründete Unternehmen Dodge & Cox verwaltet im Auftrag einzelner und institutioneller Anleger ein Vermögen von über 201 Mrd. USD, das sich auf US-Anlagefonds, UCITS-Fonds und Privatkonten verteilt (Stichtag: 30. Juni 2013). Nähere Informationen zu Dodge & Cox Worldwide Funds erhalten Sie auf unserer Website:

www.dodgeandcoxworldwide.com.

Diese Materialien sind ausschließlich für Informations- und Diskussionszwecke bestimmt. Die Informationen sind weder Gegenstand einer Anfrage, noch eines Angebots zum Kauf von Aktien, die im Rahmen der Produkte und Dienstleistungen von Dodge & Cox beworben oder angeboten werden. Ebensowenig sind sie Gegenstand einer Anfrage oder eines Angebots von Dodge & Cox Worldwide Investments Ltd. (bzw. einer beliebigen Tochtergesellschaft) bezüglich der Bereitstellung von Dienstleistungen jeglicher Art in beliebigen Rechtsgebieten. Die an dieser Stelle vertretenen Ansichten entsprechen den Überzeugungen von Dodge & Cox Worldwide Investments Ltd. und sollten daher nicht als Prognosen oder Garantien für künftige Ergebnisse von Produkten oder Dienstleistungen aufgefasst werden. Dodge & Cox Worldwide Funds PLC ist derzeit ausschließlich zum Vertrieb in Irland, dem Vereinigten Königreich, Dänemark, den Niederlanden und der Schweiz zugelassen.

* Als UCITS-konformer Fonds (Irish Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) steht es Dodge & Cox Worldwide Funds plc zu, Aktien als Bestandteil von Fonds innerhalb des gesamten Europäischen Wirtschaftsraums völlig frei zu vermarkten und zu verkaufen, sofern die UCITS grenzübergreifende Melde- und Registrierungsverfahren gemäß der UCITS Directive sowie sonstige gültige Rechtsvorschriften eingehalten hat.

